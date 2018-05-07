Bugün yeni bir haftaya başlamamızla birlikte, iOS’dan yeni ücretsiz uygulama haberleri de gecikmedi. Bu noktada sizlerin çok sevdiği ücretsiz uygulamalar kategorisine bir yenisini daha ekledik. İşte bugün ücretsiz indirebileceğiniz 7 ücretli iOS uygulaması.

Uygulama marketlerinde birçoğumuzun gözü ilk olarak ücretsiz olanlara gidiyor. Bazı durumlarda ücretli uygulamaları beğenmiş de olsak, açıkçası genel olarak gönlümüz para verip almaya el vermiyor. Bu noktada eğer bizleri takip ederseniz, beğendiğiniz ücretli uygulamaları ücretsiz olarak indirme şansınız çok yüksek. İşte bu hafta geliştiricilerin sınırlı bir süre için ücretsiz yaptığı 7 iOS uygulaması:

1. VisuCaller

Daha önce eminim ki böyle bir uygulamanın gerekliliğini hepimiz hissettik. VisuCaller, metinlerde geçen telefon numaralarını üzerine bastığınız takdirde tarar ve arar. Bu sayede numarayı rehberinize de kolayca kaydedebilirsiniz.

2. ChipPhoto

Birbirinin kopyası Instagram paylaşımlarından sıkıldıysanız, bu program kesinlikle size ilaç gibi gelecek. Fotoğraflarınızı 4x4 veya 20x20 şeklinde kesebileceğiniz uygulamada, birçok özelleştirme seçeneği de mevcut. Sıradan bir resme hayat vereceğiniz ChipPhot’ya bakmadan geçmeyin derim.

3. Armada Commander

Strateji oyunu olarak nitelendirdiğimiz oyunda, manuel ve yapay zeka kontrollü hedefleme mekanizmaları yer alıyor. Dünya çapında oyuncuların buluştuğu uygulama, özellikle oyun sever ve değişikliklere açık kişileri mutlu edecektir.

4. PhotoSynthesis

Tekrarlanan pozlama özelliğine sahip fotoğraf uygulamasında, fotoğraflarınızı birleştirmek oldukça kolay ve keyif verici olacak. Bu noktada fotoğrafınız üzerinde farklı oynamalar yaparak, içeriğinizi daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz.

5. Escape! Drone

Kaçış oyunu olan uygulamada, başınızın belada olduğu bir baba karakterine bürüneceksiniz. 4 bölümden oluşan oyun, drone bulmanız halinde bambaşka yerlere ve diyarlara gidiyor. Çözmeniz gereken bazı matematiksel soruların olduğu Escape! Drone’u denemenizde fayda var.

6. Resume Builder, Resume Creator

Uygulama iPhone veya iPad’iniz için kolay bir CV tasarımcısıdır. Dakikalar içerisinde özgeçmişinizi oluşturabileceğiniz uygulama, ani iş görüşmelerinde hayat kurtaracak.

7. iRAW

Cihazınıza göre değişkenlik gösterebilecek olan fotoğraf türleriyle iRAW, anlayabileceğiniz üzere fotoğraf uygulamasıdır.

Birbirinden iyi bu uygulamalar içerisinden benim favorim VisuCaller’dı. Diğer yandan ne zaman ücretli olacağı bilinmeyen bu uygulamaları biran önce indirmenizde fayda var.