Birçoğumuz mütemadiyen uygulama marketlerinde sadece ücretsiz olan uygulamalara yöneliyoruz. Ancak size iyi bir haberimiz var. Toplam değeri 70 TL olan bu ücretli uygulamalar, sınırlı bir süre için ücretsiz.

Android veya iOS olması fark etmeksizin her kullanıcı önceliğini ücretsiz olan uygulamalara veriyor. Ücretli uygulamaları alsak bile, mutlaka gözümüz ilk önce ücretsiz olanını arıyor. Geliştiriciler bu bağlamda kısa bir süreliğine içeriğimizdeki uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Ancak dikkat etmeniz gereken konu, satışların şu andan itibaren bir saat içerisinde ya da bir hafta sonra sona erebileceğidir. Açıkçası garanti verebildiğimiz tek şey, uygulamaların şu anda ücretsiz oluşu.

Uygulamaya tıkladığınızda, fiyat çıkmıyorsa uygulama ücretsizdir. Eğer uygulamanın yanında listelenen fiyatı görüyorsanız, artık ürün için ücretsiz indirilme süresi doldurmuş ve satış bitmiştir. Yine de uygulamayı indirmek isterseniz, Apple tarafından ücrete tabi tutulursunuz. İşte toplam değeri 70 TL olan, şimdi ise ücretsiz indirilebilen 8 uygulama.

1. Green Hotspot VPN Proxy

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2. Realistic Chinese Checkers

Yakalama ve serbest olmak üzere 2 adet oyun modu bulunan Çin Daması ülkemizde çok fazla popüler olmasa da mobil oyunu oldukça eğlenceli ve kaliteli.

3. The Playmatic

Bebeğiniz için geliştirilmiş, içerisinde hiç bir reklam bulunmayan eğitici ve öğretici bir oyundur. Reklam veya pop-up bulundurmaması nedeniyle, bebeğinizin ekrana dokunması hiç sorun olmayacak. Heyecan verici grafikler ve neden-sonuç ilişkileri bulunduran uygulama sayesinde bebeğinizi her sabah, bir kaç dakika daha uzun süre eğlendirebileceksiniz.

4. Dr. Semler’s HeartPerks

Uygulama çoklu öğeleri birleştiren bir sağlıklı yaşam uygulamasıdır. Gün içerisinde ne kadar kalori yaktığınızı ve kaç adım attığınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

5. Fruity ~ Dancing food sticker pack

Günlük almanız gereken meyve ve sebze miktarını, dans eden sebze ve meyveler ile tamamlayabileceksiniz. Hem eğlenceli hem de işinize yarayabilecek bir uygulama.

6. Cove: The musical journal

Duygularınızı en iyi ifade etmenin yolu, Cove: The musical journal. Çoklu seçenekleri ile karmaşık duygularınızı müzik ile ifade edebileksiniz.

7. Feed the Rats

Feed the Rats ile eşsiz bir bulmaca keyfi yaşacaksınız. Oyunun çok gerçekçi bir fizik motoru bulunuyor.

8. SparksFly App

Bir uygulama, sosyal medya platformunun ne olduğuna bakılmaksızın tüm kullanıcı içeriğini görüntülemenizi ve kaydetmenizi sağlar. Profosyonel 'stalker' tayfası için biçilmiş kaftan.