Toplam değeri 70 TL'yi bulan 9 farklı iOS oyun ve uygulamasını sizler için derledik.

Bu hafta kısa bir süreliğine ücretsiz olan 9 farklı iOS uygulamasını sizler için listeledik. Listemizde oyunlardan, faydalı araçlara kadar çok çeşitli uygulamalar bulunuyor. Paylaştığımız uygulamaların toplam değeri 70 TL'ye yakın.

Pinball Breaker Forever

Klasik Pinball oyununu 80'lerden gelen bir havayla bizlere sunan Pinball Breaker Forever, eğlenceli ve sınırsız bir oyun deneyimi sunuyor. 0.99 dolar fiyat etiketi bulunan oyun kısa bir süreliğine ücretsiz.

Up Rise

Yükselen bir roketin önüne çıkan düşman ve engellerle mücadelesini konu alan oyunun, kısa bir süre için tüm oyun içi satın alımları ücretsiz. 5 farklı karakterle oynayabileceğiniz oyun, zaman geçirmek için birebir.

Bladeheart

Sadece 2 buton, zıplama ve atak butonlarıyla oynayabileceğiniz oyun; kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Minimalist grafikleriyle akıcı bir oyun deneyimi sunan Bladeheart, 0.99 dolar yerine kısa süreliğine ücretsiz.

Spiko for WhatsApp

WhatsApp üzerinden gelen sesli mesajları bazen dinleyemeyebiliyoruz. Bu sesli mesajları yazılı hale çevirmenizi sağlayan Spiko, oldukça faydalı bir uygulama. 52 farklı dil desteği bulunan uygulamanın desteklediği diller arasında Türkçe de bulunuyor. Spiko for WhatsApp, 4.99 dolar yerine kısa süreliğine ücretsiz.

YourApparel

Sabahları ne giyeceğinize karar veremiyor musunuz? YourApparel uygulaması, gardırobunuzdaki kıyafetleri sizin için her gün kombinleyerek rastgele bir tavsiyede bulunuyor. Uygulamanın reklamları kaldıran Pro versiyonu kısa süreliğine ücretsiz.

Night Web Browser by Alex

İnternet tarayıcınızdaki her şeyi koyu renklere çeviren bu tarayıcı, kesinlikle denemeye değer. Karanlıkta iPhone veya iPad'inizin ekranının çok parlak olduğunu düşünüyorsanız bu uygulama tam size göre. Tarayıcı, 0.99 dolar yerine kısa süreliğine ücretsiz.

Angle Meter PRO

Basitçe bir açı ölçer görevi gören bu uygulama, kameranız aracılığıyla herhangi bir açıyı ölçmenize olanak sağlıyor. Normalde 1.99 dolar fiyat etiketi bulunan uygulama, kısa süreliğine ücretsiz.

Super Space X

Super Space X'de, özel bir yük taşıyan bir uzay aracı olan Intruder 53X'i kontrol ediyorsunuz. Sonraki aşamalara geçmek için meteorları, lazer ışınlarını ve plazma toplarını atlatmanız gereken oyun, oldukça zevkli görünüyor. 0.99 dolar fiyatı bulunan oyun, kısa süreliğine ücretsiz.

Universal Image Search Pro

İstediğiniz bir görseli birçok web sitesinden arayarak sizin için bulan uygulama, kolay kullanımı ile dikkat çekiyor. Universal Image Search Pro, 0.99 dolar yerine kısa süreliğine ücretsiz.