Bu hafta indirime giren 9 farklı iOS oyun ve uygulamayı sizlerle paylaştık. Toplam değeri 72 TL'yi bulan bu uygulamaların her biri, incelemeye değer.

Kısa süreliğine ücretsiz iOS uygulamaları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta en çok dikkat çeken kısa süreliğine ücretsiz 8 uygulama ve oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Around-U AR

Artırılmış gerçeklik kullanarak çevrenizdeki yerler hakkında bilgi veren bu uygulama, oldukça iddialı görünüyor. Çevrenizdeki banka, akaryakıt istasyonu, hastane ve otel gibi yapıları tanımlayabilen uygulama, Foursquare aracılığıyla bu yerler hakkında bilgi edinmenize yardımcı oluyor.

LiveAlien: Live Comments for Reddit

Reddit yorumlarını kolayca okumanızı sağlayan bu yardımcı uygulama, manuel olarak yenileme yapma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Resmi Reddit uygulamasından bu yönüyle ayrılan uygulama, aktif olarak kullanılan konuları güncel bir şekilde takip edebilmenizi sağlıyor.

Photo Perfect

369 farklı filtre seçeneği ile fotoğraflarınızı uçuracak bu uygulama, 10 farklı temayla birlikte geliyor. En iyi fotoğraf düzenlemelerinden biri olan "Photo Perfect"i kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Newsflow: Real News Feed

Sade arayüze sahip bir haber uygulaması olan Newsflow, 20 farklı haber kaynağından haber sunuyor. Newsflow, göz yormayan basit tasarımı ile 20 farklı haber sitesini aynı anda takip etmenizi sağlıyor.

Animated Tie a Tie

Kravat bağlamak sizin için ölümse, bu uygulama çok işinize yarayabilir. Animasyonlarla kravat bağlamayı öğrenebileceğiniz Animated Tie a Tie, kravat bağlamanın en kolay yollarını öğretiyor.

Spher

Kullandığınız tüm sosyal medya uygulamalarına tek bir uygulama üzerinden erişebilmek ister miydiniz? Bu isteğinizi karşılıksız bırakmayacak Spher, 20 farklı sosyal medya uygulamasını tek bir yerde topluyor.

Best Dog

Köpek sahiplerinin, köpekleriyle ilgili tüm detayları takip edebileceği bu uygulama; küçük dostlarımız için oldukça faydalı gibi görünüyor. Köpeğinizin ilaçlarını, aşılarını ve veteriner randevularını takip etmenizi sağlayan Best Dog, 5 köpeğe kadar destek sağlıyor.

CutSnake

Farklı bir yılan oyunu olarak nitelendirebileceğimiz CutSnake, bugünkü listemizin tek oyunu. Oldukça zevkli olduğunu düşündüğümüz bu oyun, kısa süreliğine ücretsiz.

Sizin için derlediğimiz bu 9 farklı oyun ve uygulamanın toplam değeri 72 TL'yi buluyor. Her birini ayrı ayrı incelemeye değer bulduğumuz bu uygulamalar, hayatınızda belli bir yer edinebilir.