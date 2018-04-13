Toplam değeri 74 TL olan 12 farklı oyun ve uygulamayı bir araya getirdik. Sizin için derlediğimiz bu listedeki indirimlerin, kısa süreli olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak : https://www.androidpolice.com/2018/04/13/app-sales-apr-13-2018/

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