Toplam Değeri 74 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 12 Android Oyun ve Uygulama

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Toplam değeri 74 TL olan 12 farklı oyun ve uygulamayı bir araya getirdik. Sizin için derlediğimiz bu listedeki indirimlerin, kısa süreli olduğunu da hatırlatalım.

Yeni bir hafta sonuna başlarken oynamak/kullanmak isteyebileceğiniz kısa süreliğine ücretsiz oyun ve uygulamaları sizler için derledik. Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan 12 oyun ve uygulamanın haricinde, 36 oyun ve uygulamada da ciddi indirimler yapılmış.

Kısa Süreliğine Ücretsiz

Uygulamalar

Browse Simply Gold - Fast Incognito Web Browser  / 16,99 TL -> Ücretsiz

Learn German with MosaLingua  / 19,99 TL -> Ücretsiz

Oyunlar

Cockatilt  / 3,79 TL -> Ücretsiz

Circus charlie Pro  / 1,89 TL -> Ücretsiz

Dr. Panda ile Sanat Sınıfı  / 9,99 TL -> Ücretsiz

Rapid Shift  / 2,99 TL -> Ücretsiz

Connect - Renkli rahat oyun (Türkçe)  / 2,99 TL -> Ücretsiz
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İkon Paketleri ve Kişiselleştirme

Enamel Icons - Icon Pack  / 3,49 TL -> Ücretsiz

Falco - Wallpapers HD  / 2,79 TL -> Ücretsiz

Raya Icon Pack  / 4,59 TL -> Ücretsiz

Mee Dark - Icon Pack  / 2,19 TL -> Ücretsiz

X Back - Icon Pack  / 2,19 TL -> Ücretsiz

Sizler için derlediğimiz kısa süreliğine ücretsiz uygulamalar bu kadardı. Paylaştığımız oyun ve uygulamalardan en çok hangilerini beğendiniz?

Kaynak : https://www.androidpolice.com/2018/04/13/app-sales-apr-13-2018/
Etiketler: android, mobil uygulama
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