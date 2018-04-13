Yeni bir hafta sonuna başlarken oynamak/kullanmak isteyebileceğiniz kısa süreliğine ücretsiz oyun ve uygulamaları sizler için derledik. Kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan 12 oyun ve uygulamanın haricinde, 36 oyun ve uygulamada da ciddi indirimler yapılmış.
Kısa Süreliğine Ücretsiz
Uygulamalar
Browse Simply Gold - Fast Incognito Web Browser / 16,99 TL -> Ücretsiz
Learn German with MosaLingua / 19,99 TL -> Ücretsiz
Oyunlar
Cockatilt / 3,79 TL -> Ücretsiz
Circus charlie Pro / 1,89 TL -> Ücretsiz
Dr. Panda ile Sanat Sınıfı / 9,99 TL -> Ücretsiz
Rapid Shift / 2,99 TL -> Ücretsiz
Connect - Renkli rahat oyun (Türkçe) / 2,99 TL -> Ücretsiz
İkon Paketleri ve Kişiselleştirme
Enamel Icons - Icon Pack / 3,49 TL -> Ücretsiz
Falco - Wallpapers HD / 2,79 TL -> Ücretsiz
Raya Icon Pack / 4,59 TL -> Ücretsiz
Mee Dark - Icon Pack / 2,19 TL -> Ücretsiz
X Back - Icon Pack / 2,19 TL -> Ücretsiz
Sizler için derlediğimiz kısa süreliğine ücretsiz uygulamalar bu kadardı. Paylaştığımız oyun ve uygulamalardan en çok hangilerini beğendiniz?