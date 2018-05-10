Benzerlerini daha önce de yaptığımız ve sizinde çok sevdiğiniz kısa süreli iOS uygulamaları listesine bir yenisini daha ekledik. Gelin kısa süreli ücretsiz bu uygulamaları birlikte inceleyelim.

Geliştiricilerin sınırlı bir süre için ücretsiz yaptığı iOS uygulamalarına yeni bir liste daha ekledik. Bugün ücretsiz olan bu uygulamaların ne zaman tekrar ücretli olacağıysa tamamen geliştiricilerin insafına kalmış. Bu sebeple açıkçası size garantisini verebileceğimiz tek şey, biz bu haberi yazdığımız süre içerisinde uygulamaların ücretsiz oluşudur. Bu noktada daha fazla zaman kaybetmeden gelin kısa süreli ücretsiz bu iOS uygulamalarına birlikte göz atalım.

1. System Activity Monitors

The System Activity Monitor, App Store bulabileceğiniz en iyi telefon kontrol uygulaması olduğunu iddia ediyor. Bellek durumunu, pil performansını, IP adresini ve donanım adresi gibi cihaz bilgilerini, pil ipuçlarını ve tüm sistem bilgilerini görebileceğiniz uygulamada kullandığınız alanları da görebilirsiniz.

2. AR Measure

Uygulama sayesinde mobil cihazınızı kullanarak uzunlukları ve alanları ölçebilirsiniz. AR Measure kesinlikle iki nokta arasındaki alanı ölçmenin en iyi yoludur.

3. Vintage: Logo Maker & Creator

Vintage Design Logo Maker, klasik veya modern logo tasarımlarınız için size birçok farklı seçenek sunar. Profesyonel görünümlü logolar, el ilanları, etiketler, davetiyeler ve benzeri uygulamalar Vintage Design Logo Maker ile farklı bir tarza bürünebilecek. Kombinasyonların bir hayli fazla olduğu uygulamada sanat eserleri oluşturmanız çok muhtemel.

4. Circles! minigames

Her kim olursak olalım, kafamızı boşaltmak ve sadece sıradan şeyler ile uğraşmak istediğimiz zamanlar vardır. Bu noktada sizleri eğlenceli bir oyunla tanıştırmak istiyorum. 10 saniye içerisinde bir şekle basmanız gereken oyun, aşamalı olarak zorlaşır ve bu sayede arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz.

5. Extreme Bowling Strike

Hangimiz sevmeyiz ki bowling oynamayı? Oldukça gerçekçi grafiklerin kullanıldığı bu oyunda, kendinizi oyun salonunda hissedeceksiniz.

6. SkySafari 6

Uygulama ile evreni, parmaklarınızın ucuna taşımak oldukça kolaydır. Cihazınızı gökyüzüne tutmanız ve gezegenleri, takımyıldızlarını, uyduları ve milyonlarca gökyüzü nesnesini bulmanız bir hayli eğlenceli olabilir. Uygulama, gece gökyüzünün altında size iyi bir arkadaş olacaktır.

7. GifJif

5000’in üzerinde GIF’in bulunduğu arşivden, favori GIF’lerinizi seçerek kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Kendi yüzünüzü eklediğiniz içerikleri saniyeler içinde düzenlemeniz oldukça kolay olacak.

Birbirinden farklı ve ilgi çekici bu uygulamaları biran önce incelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Benim liste içerisinde favorim SkySafari 6'ydı. Peki ya sizin ki?