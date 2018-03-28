Hemen her hafta, iOS'da birçok uygulama ücretsiz oluyor. Bu uygulamalardan bazıları gerçekten başarılı ve kullanışlı. Bu haftanın ücretsiz uygulamalarını sizler için derledik.

Telefonlarımıza indirebileceğimiz o kadar çeşitli ve kullanışlı uygulama var ki sık sık AppStore'u ya da Google Play'i kontrol etmekten kendimizi alamıyoruz. Ücretli olan ancak 'ücretsiz olsa da indirsem' dediğimiz birçok uygulama da oluyor çünkü öyle uygulamalar var ki fiyatları çok da uygun olmuyor. Bu hafta ücretsiz olan ve kısa süreliğine hiç para ödemeden sahip olabileceğimiz uygulamalar arasında da böyle çok indirilesi uygulamalar mevcut.

Vectornator Pro

Profesyonel bir görsel tasarım uygulaması olan Vectornator Pro, grafik tasarım ve illüstratörler tarafından da tercih ediliyor ve çok başaılı bulunuyor. Eğer görsel tasarım konusuna ilgili iseniz, fırsatı kaçırmadan uygulamayı indirip çalışmaya başlayabilirsiniz.

Shoonya Farm Animals:Languages

Çocuklar için, dil öğrenme konusunda yardımcı bir uygulama olan Shoonya Farm Animals:Languages, içinde 9 farklı dil barındırıyor ve bulmaca tarzı oyunlar ile bu dillere ait kelimeleri öğretiyor. Uygulamada bulunan diller ise İngilizce, İspanyolca, Arapça, Almanca, Hintçe, Marathice, Pencapça, Teluguca ve Guceratça.

Sleep Sounds: relaxing sounds

Yüksek kalitede dinlendirici ve uykuya dalmayı kolaylaştırıcı ses kayıtlarının bulunduğu uygulama, 50'den fazla ses seçeneği sunuyor.

Hitman Sniper

Heyecan dolu bir aksiyon ve keskin nişancılık oyunu olan Hitman Sniper, 17'den fazla silah seçeneği ve farklı haritaları ile kısa süreliğine ücretsiz oln uygulamalar arasında.

unText it

Göndermekten pişmalık duyduğunuz mesajlar oluyorsa, bu uygulamayı ücretsizken indirmek bir hayli faydalı olabilir. Yalnızca iMessage içinde görünen ve orada kullanılan bu uygulama, yanlışlıkla gönderilen mesajları geri almak için son derece pratik bir yol sunuyor.

Tiny Runner

Tiny Runner, basit ancak keyifli koşu oyunlarından biri. Grafikleri ve basit oyun dinamiği ile keyifli zaman geçirmek için güzel bir oyun olan Tiny Runner, normalde de çok pahalı değil ancak hazır ücretsizken, bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız indirebilirsiniz.

Custom Notch

İçinde 60'dan fazla duvar kağıdı bulunan ve sürekli yenilenen bu uygulama, aynı zamanda kendi zevkinize göre duvar kağıtları tasarlamanıza da imkan sunuyor.