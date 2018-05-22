iOS cihazlarınızda App Store'da bulabileceğiniz kısa süreliğine ücretsiz 8 uygulamayı sizler için derledik.

iOS üzerinden dönem dönem pek çok uygulama ücretsiz oluyor ve bu uygulamaların hemen hepsi aslında oldukça kullanışlı olabiliyor. Bugün ücretsiz olan bu uygulamarın ne zaman yeniden ücretsiz olacağı bilinmese de, hemen bir göz atarsanız işinize yarayacak olanları ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz.

Castro Podcasts

Başarılı Podcast uygulamalarından biri olan Castro Postcasts, dosyaları ve bölümleri sıraya koymanıza ve telefonunuzu zorlamadan tüm dosyaları oynatabilmenize imkan sağlar.

SingTrue: Learn to sing in tune, pitch perfect,

SignTrue, eğer müziğe ilginiz varsa ya da kendinizi müzikal anlamda geliştirmek istediğiniz konular varsa oldukça işeyarayacak keyifli bir uygulama. Uygulama içinde özellikle şan konusunda eğitim alıp pratik yapabileceğiniz egzersizler mevcut.

MemoMa: notes on calendar

Oldukça kullanışlı bir tür takvim uygulaması olan 'MemoMa: notes on calendar', takvim üzerine not almanızı, düzenlemeler yapmanızı ve etkinlik düzenleyerek görsel ekleyebilmenizi sağlıyor. Eğer takvimi kalabalık biriyseniz, işinizi göreceği kesin.

Orderly – Simple to-do lists

Farklı 'yapılacaklar listeleri'ni tek bir uygulamada toplamanızı sağlayarak aynı zamanda hatırlatıcı görevi de gören 'Orderly – Simple to-do lists', günlük planlayıcı olarak da kullanılabilecek başarılı bir uygulama.

Weple Habit

Weple Habit de başarılı günlük aktivite derleyici uygulamalardan biri. Kullanışlı ve eğlenceli arayüzü ile plan yapmayı kolay hale getirmeyi planlayan uygulamaya, şu an App Store'da ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

Samsara – Stones of Eternity

Eğlenceli ve basit bir bulmaca oyunu olan 'Samsara – Stones of Eternity', sunduğu farklı oyun seçenekleri ile oldukça sevilen oyunlardan biri. Eğer oyalanmak için böyle basit oyunları seviyorsanız, bir göz atabilirsiniz.

What’s This – Translate Your World

Fotoğraflar üzerinden, görselde yer alan nesnenin 90 farklı dilde ne anlama geldiğini gösteren uygulama, aynı zamanda sizin kamera kullanarak yüklediğiniz görseldeki nesneyi de tanımlayarak çevirebiliyor. Oldukça öğretici bir uygulama olan 'What’s This – Translate Your World', yabancı kelime haznenizi geliştirmek için oldukça başarılı.

Passport Photo Free

Kullanışlı ve geniş seçenekli bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan 'Passport Photo Free - Photo Studio', özellikle sunduğu efekt seçenekleri ile dikkat çekici. Eğer görseller üzerinde oynamayı seviyorsanız, uygulama ilginizi çekebilir.