İçinde internet sinyalinizi yenilemenizi ve telefonunuzu fare olarak kullanmanızı sağlayacak uygulamaların da bulunduğu kısa süreliğine ücretsiz 6 oyun ve uygulamayı sizler için sunduk.

Her gün binlerce yeni uygulamanın eklendiği Google Play, çöplük olma yolunda emin adımlarla ileriyor. Genelde ücretsiz olarak sunulup reklam yayınlayarak para kazanmaya çalışan bu tarz uygulamaların çok azı istediği başarıyı yakalıyor. Alanında başarı yakalayan diğer uygulamalar ise ücretli olarak yayınlandığı için pek çok kişi bu uygulamalara erişemiyor.

Bugün sizlere Google Play üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan 6 oyun ve uygulamayı sunacağım. Bu uygulamaları telefonunuza bir kere indirdiğinizde veya indir butonuna tıklayıp iptal ettiğinizde, ürün temelli sizin olacak.

Signal Care

Normal Fiyatı: 28,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Akıllı telefonlarınız Wi-Fi, mobil veri gibi ağlara bağlanırken sorun yaşayabiliyor. Bu bağlantılardaki sorunların başında bağlantı noktasına çok uzak olmanız geliyor. Telefonun sinyal sistemleri de iyice karıştıysa bu ağa bağlanmak çileye dönüşebiliyor. Signal Care, sinyal bağlantınızı otomatik olarak sıfırlayarak en uygun bağlantıyı yeniden kurmaya çalışıyor. Bu alanda başarılı bir performans gösteren uygulama, ülkemiz dahil pek çok yerde kullanılıyor.

Sinyali yükseltme gibi gerçek dışı uygulamaların aksine sistemi şoklayarak yeniden bağlanmayı sağlayan Signal Care, her an her yerde ihtiyaç duyabileceğiniz bir uygulama. 2MB’lık ufak bir boyuta sahip olmasından dolayı telefonunuzda çok az yer edindiğini de belirtelim.

Rapid Shift

Normal Fiyatı: 2,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

2 boyutlu oyunlarda görmeye alışık olduğumuz platform oyun türünü 3 boyutlu bir dünyada sunan Rapid Shift, eğlenceli tarzı ile oyuncuların hoşuna gidecektir.

Klasik Sudoku Premium

Normal Fiyatı: 9,19 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Beyninizi ve pratik zekanızı hızlandıracak Sudoku oyununu oynamayı seviyorsanız, kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunu hemen deneyebilirsiniz. 6x9, 9x9 ve 12x12 oyun tahta düzenlerine sahip oyun, daha çok yaşı büyük olan insanların ilgisini çekecektir.

Hava Durumu Tahmini

Normal Fiyatı: 14,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Ülkemiz dahil tüm dünyadaki hava tahminlerini düzenli olarak takip etmenizi sağlayacak uygulama, sıcaklık, nem, basınç, rüzgar kuvveti, rüzgar yönü gibi bilgileri sunarak son derece detaylı bir bilgilendirme yapıyor.

Archery : Okçuluk fizik elma atıcı

Normal Fiyatı: 10,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Gerçekçi fizik motoruyla içinizdeki okçuyu dışarı çıkaracak oyun, sizleri internet gibi bağlantılar gerektirmeden 70 seviyelik güzel ve uzun bir maceraya davet ediyor.

WiFi Faresi - Bilgisayar Denetleyicisi

Normal Fiyatı: 14,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Telefonunuzu bilgisayarınız için bir kablosuz fareye dönüştüren bu uygulama, yerel bir ağ bağlantısı üzerinden kontrolü sağlamanıza olanak tanır. Yani bir modem üzerine bağladığınız bilgisayarınız varsa, aynı modem üzerinden internete bağlanan bir telefonunuz fare olarak kullanılabilir.

Akıllı telefonu fare olarak kullanmak, özellikle bilgisayardan uzaklaşıp film, dizi izleyip müzik dinlemek istediğinizde çok yardımcı olabiliyor.