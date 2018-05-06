İçinde İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak ve çağrılarınızı kaydedebileceğiniz bir uygulamanın da olduğu, kısa süreliğine ücretsiz 5 Android oyun ve uygulamayı sizler için sunduk.

Günde binlerce yeni uygulamanın kendine yer bulduğu Google Play içerisinde, kaliteli uygulamaları seçmek ustalık isteyen bir iş haline geldi. Reklam gelirleriyle para kazanmaya çalışan birçok ücretsiz uygulama istediği başarıyı yakalayamıyor ve marketin sonsuzluğunda derin bir yolculuğa çıkıyor. Genelde başarıyı yakalamış uygulamaları da listelerin üst sıralarında görmekteyiz zaten. Bunların dışında bir de ücretli olarak yayınlanan ve genellikle daha başarılı olan uygulamalar da mevcut.

Bugün sizlere Google Play üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun ve uygulamayı sunacağım. Bu uygulamaları telefonunuza bir kere indirdiğinizde veya indir butonuna tıklayıp iptal ettiğinizde, ürün temelli sizin olacak.

Call Recorder Pro

Normal Fiyatı: 15,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Çağrılarınız sırasındaki konuşmaları kaydetmek bazı telefonlarda dahili olarak sunulsa da çoğu telefonda yer almıyor. Android telefonlarınız üzerinden yaptığınız görüşmeleri net bir şekilde kaydetmenizi sağlayan bu program ile arkadaşlarınıza telefon şakası yaparken kayıt alabilir veya başka şekillerde kullanabilirsiniz. Bulut hizmeti de vermekte olan program sayesinde, telefon değiştirmiş olsanız bile eski kayıtlarınıza da ulaşım sağlayabilirsiniz. 6.2 MB boyutuyla Android 4.0 üzeri bütün cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Learn English Sentence Master

Normal Fiyatı: 60,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Kuşkusuz daha önce İngilizce öğrenmek için birçok yolu denemişsinizdir ve çoğu size sıkıcı gelmiştir. Bu noktada İngilizce ve oyunu birleştiren Learn English Sentence Master, sizlere eğlenerek öğretme konusunda iddialı. Uygulamanın yapımcıları benzer uygulamalardan farklarının gerçek eğitimciler tarafından tasarlanması olduğunu, başlangıç seviyesinden uzmanlığa kadar dört seviye ile herkes tarafından oynanabileceğini aktarıyor.

Wayout - Logic Puzzle Game

Normal Fiyatı: 7.49 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Telefonlarımızda stres atmak için oynadığımız bazı beceri istemeyen oyunlar vardır. Bir de bulmaca tarzı mantık ve el koordinasyonu isteyen oyunlar vardır. Wayout - Logic Puzzle Game de bu oyunlardan biri ve sizi hem düşündürürken hem de keyifli zamanlar geçirmenizi sağlamayı hedefliyor. Minimalist tasarıma sahip bu oyun, bulmaca çözme kabiliyetinize de katkıda bulunacaktır.

APK Extractor Pro+

Normal Fiyatı: 3.59 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Android telefonlarımızdaki APK'larımızı yönetmemizi sağlayan APK Extractor Pro+ bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir durumda. APK'ları ayırmak, düzenlemek ve kurmak gibi birçok işleve sahip olan uygulama sizleri karmaşadan kurtarabilir. 5.1 MB boyutuyla fazla yer kaplamayan uygulama her telefonda olması gereken uygulamalardan.

Around Me - Image Recognition - Pro

Normal Fiyatı: 3.49 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Telefonunuzun kamerasını veya galerinizdeki fotoğrafları kullanarak görsel arama yapabileceğiniz bir uygulama olan Around Me - Image Recognition - Pro, sizlere kolaylık sağlayabilir. Fotoğraf içeriğini tanıyabilen bu akıllı uygulama, bir süreliğine ücretsiz olarak Google Play'de yer alıyor.