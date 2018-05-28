Daha önce de bu tarz uygulama ve oyun fırsatlarını sizlerle paylaşmıştık. Bu seferki listemizde çoğunu severek kullanacağınız, normalde ücretli 10 Android oyun ve uygulamaya yer verdik.

Android platformlar için uygulama ve oyunların sunulduğu mağaza olan Google Play üzerinde birçok içerik bulunmakta. Bazı ücretsiz uygulamalar olduğu gibi ücretli ve premium içerikler de bulunmakta. Bazı uygulamalara ücret ödemek gereksiz olsa da birçok uygulama da ücretini hak etmekte.

Biz de sizlere bu ücretli uygulamaların ve oyunların içerisinden bir süreliğine ücretsiz olanları derledik. Genelde faydalı olanları seçtiğimiz listemizde bir bebek sağlığı uygulamasından, müzik kulağı eğitim uygulamasına kadar pek çok uygulama bulunmakta.

Children's e-Hospital

Normal Fiyatı: 22,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Belki de listenin en önemli uygulaması olabilir, çünkü bebek ve çocuk sağlığı ebeveynler için her şeyden önce gelmekte. Bebeğiniz konuşamadığı için sizlere derdini anlatamamakta ve bazen sorunları çözmeniz saatler alabilmekte. Bu uygulama ile bebek sağlığı konusunda yardım alabileceksiniz.

Relax VR

Normal Fiyatı: 11,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

VR gözlüğünüz var ise kesinlikle kısa süreliğine ücretsiz olan bu uygulamayı indirmelisiniz. Gözlüğünüzü takıp ayaklarınızı uzatarak günün yorgunluğunu atabileceksiniz.

PowerAudio Pro Music Player

Normal Fiyatı: 0,59 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Müzik ayarlarını kendi zevkinize göre düzenlemeyi seviyorsanız bu uygulama tam sizlik. Oynatıcı olarak kullandığınız bu uygulama, müzik kulağınızı geliştirme açısından size yardımcı olacaktır. Normal zamanda da çok uygun fiyatlı olan bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirerek deneyebilirsiniz.

QR and Barcode Scanner - FastQR

Normal Fiyatı: 1,59 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Teknolojinin gelişmesiyle beraber QR kod hayatımızın içine girmiş durumda. Bu uygulama QR kod ve barkodları okumanızı sağlayarak işlemlerinizde size hız kazandırıyor.

X ev çubuğu - ev bar jest pro

Normal Fiyatı: 8,69 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Çentikli bir akıllı telefonunuz yok diye artık üzülmenize gerek kalmadı. Bu uygulama ile iPhone X'larda olan alt çizgiye siz de sahip olabileceksiniz. Uygulama üzerinden birçok işlevi gerçekleştirebilir, işlemlerinizde hız kazanabilirsiniz.

BattleWords Premium

Normal Fiyatı: 6,69 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

İngilizce öğrenme aşamasında kelime ezberlemek büyük önem taşımakta. Bu oyun ile eğlenerek ingilizce kelimeleri hafızanıza kazıyabileceksiniz.

VR Zaman Makinesi Dinozor Parkı (+ CardBoard)

Normal Fiyatı: 4,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bu VR uygulama sizi zamanda güzel bir yolculuğa çıkaracak. Google'ın Cardboard'ı ile de çalışan bu uygulamayı indirerek binlerce yıl önce yaşayan dinozorların alemine dalabilirsiniz.

Ear Cat

Normal Fiyatı: 18,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Listenin en pahalı uygulamalarından biri olan Ear Cat, bir kulak eğitim uygulaması. Özellikle müzikle igilenenlerin sahip olması gereken bu uygulamayı indirmenizin tam zamanı.

Incognito+ Pro fast private anonymous Browser

Normal Fiyatı: 9,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Google'daki gizli sekme özelliğini daha hızlı hale getiren bu uygulama, tepki süresiyle sizi tatmin etmekte. Geçmiş gibi bir özelliği olmayan bu uygulamayı hızı nedeniyle tercih edebilir ve gizli bir bağlantı sağlayabilirsiniz.

Subtract Fractions Trainer

Normal Fiyatı: 8,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Okul çağınızda olan çocuklarınız varsa onların tabletlerine veya kendi telefonunuza bu uygulamayı kesinlikle indirmelisiniz. Matematik işlemleriyle öğretici bir oyun olan Subtract Fractions Trainer, çocuğunuzun matematiksel gelişimine muhakkak katkıda bulunacaktır.

Bu uygulamalara şu anda aktif bir Wi-Fi bağlantınız yoksa dahi mobil verinizi harcamadan daha sonra indirmek üzere sahip olabilirsiniz. İndir butonuna basıp iptal ettikten sonra uygulama ömür boyu sizin olacak ve istediğiniz an indirme imkanı sunacaktır.