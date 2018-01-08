Android üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyunu sizler için sunduk. Elinizi çabuk tutarak uygulamaları hemen indirmenizi öneriyorum.

Akıllı telefonlarınızda oyun oynamanın tadı her zaman bir ayrı oluyor. İster evde tuvalete girdiğinizde, isterse de toplu ulaşım araçlarını kullanırken zaman geçirmenizi sağlayan mobil oyunlar, boş zamanlarınızda çok güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi uzun bir süreden beri fırsat buldukça sizlere normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş oyunları sunuyoruz. 2018’in ikinci haftasında da aynı şekilde kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları sizler için listeliyoruz.

Bu oyunları şu anda indirmek istemeseniz bile bir kez indirip iptal ettikten sonra, istediğiniz zaman ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Bu işlemi yapmazsanız, kısa süre sonra uygulamaları indirmek için yeniden ücret ödemeniz gerekebilir.

Pazartesi gününüzü daha çekilebilir kılacak, kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Squarple

Normal Fiyatı 2,89 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Platform tabanlı oyunları seviyorsanız, bu sevimli minimalist oyun çok hoşunuza gidecektir. Basit kontrollere sahip olan oyunu oynarken çok zevk alacaksınız.

Stickman Legends: Shadow Wars

Normal Fiyatı 0.99 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Stickman adı altında pek çok oyunun kısa süreliğine ücretsiz olduğunu gördük. Karşınızda yine çevrimdışı ve çevrimiçi özellikleri olan PvP tabanlı bir Stickman duruyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız zaten indirir ve oynarsınız. O yüzden pek bir şey söylememe gerek yok.

Farm and Click

Normal Fiyatı 3,89 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Facebook’un yeni yeni popüler olduğu dönemlerde Farmville ile başlayan o efsane tarım oyunlarını andıran Farm and Click, günümüzdeki farm oyunlarından çok, geçmişin tarzına daha çok benziyor. Zaten benim ilgimi en çok çeken özelliği bu oldu.

AceSpeeder3

Normal Fiyatı 3,39 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

3D grafiklere sahip üçüncü şahıs yarış oyunu arıyorsanız güzel bir alternatif var karşınızda. Eğer siz de nostalji tutkunuysanız, doksanların ünlü oyununu severek oynayacaksınızdır.

Dragon Slayer

Normal Fiyatı 6,69 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Sıra tabanlı RPG mekaniklerine sahip oyun, tatlı grafikleri ve detaylı karakter ekranı ile oyuncuların hoşuna gidebilir. RPG tarzını seven oyuncular, bu oyunda uzunca vakit geçirmek isteyebilirler.