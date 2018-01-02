Android'de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş 5 oyunu sizler için listeledik. Oyunların toplam ücreti 19 TL.

Yeni yılda Android akıllı telefonunuzda oynamak için düzgün bir mobil oyun mu arıyorsunuz? Eğer böyle bir planınız varsa, Google Play’de normalde ücretli, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan bu 5 oyunu çok sevebilirsiniz. Bu oyunları ücretsiz olarak edinmeniz için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor, zira bazıları kısa süre içerisinde yeniden ücretli olabilir.

Ayrıca, oyunlar çok fazla ilginizi çekmese bile, bir kez indir butonuna tıklayıp daha sonra iptal ettiğinizde de oyun Google Play kütüphanenize ekleniyor. Böyle durumlarda istediğiniz zaman oyuna ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

The Firm

Normal Fiyatı: 2,71 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Son derece basit, ancak arcade mekaniği sayesinde bir o kadar da tempolu bir oyun olan The Firm’de acemi bir Wall Street tüccarı oluyorsunuz. Oyunda yükselen hisse senetleri satın almalı ve düşen hisse senetlerini satmalısınız. Borsa temasını seviyorsanız güzel bir oyun olabilir.

Finn in 1989

Normal Fiyatı: 3,79 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Nostalji tabanlı oyunlar sevenler buraya. Metin tabanlı oyunları seviyorsanız, Finn in 1989 hoşunuza gidebilir. Finn zamanında kaybolan bir çocuktur. Çocuğun elindeki tek şey, sizinle iletişim kurmasını sağlayacak bir telsiz ve bir sırt çantasıdır. Ortadan kaybolan çocuğun gizemini çözmeniz gerekiyor.

Legacy 2 - The Ancient Curse

Normal Fiyatı: 6,39 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Bir odanın içerisinde çeşitli eşyaları bularak problem çözmeyi seviyorsanız, bu bulmaca tarzı oyun tam size göre demektir. Oynadığınız sürede, problem çözme becerilerinizi test ederek, pek çok bilmece ve bulmaca ile karşılaşırsınız.

Mystery of Fortune 2

Normal Fiyatı: 3,19 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Son derece tuhaf bir RPG oyunu olan Mystery of Fortune 2, kötü adamlarla sizi dövüştürmek yerine kendisi bu görevi yerine getiriyor. Daha çok strateji mekanikleri sunan bu oyun hoşunuza gidebilir.

Boom Land

Normal Fiyatı: 3 TL - İndirimli Fiyat: Ücretsiz

Fizik motoruna sahip bölüm geçme tarzına sahip oyunları seviyorsanız Boom Land güzel bir tercih olacaktır. Oyunda sizleri uzun süreler boyunca eğlendirecek 72 seviye var.