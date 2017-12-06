Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 5 Android Oyun

Android’de yeni oyunlar arayan ancak bir türlü istediğini bulamayan oyuncular için, kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun listeledik.

Güzel bir kış gününden herkese merhabalar dostlar. Bildiğiniz gibi fırsat buldukça sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları sunmaya çalışıyoruz. Elbette, bu oyunlar her zaman çok güzel olmayabilir, ancak bunlar arasında sevdiğiniz bir oyunu bile sizinle buluşturabiliyorsak ne mutlu bize.

Bu yüzden bugün yine sizlere Android’de kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun sunacağım. Bu oyunları indirerek telefonunuzda hoş vakit geçirebilirsiniz. Oyunlar şu anda ilginizi çekmemiş olsa da, bir kez indirip iptal ederek, ileride indirmek isteme ihtimalinize karşın oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Dream City Living(Full Version)

Normal Fiyatı: 7,69 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Metin tabanlı oyunları seviyorsanız, bu oyun çok hoşunuza gidebilir. Sizi pek çok konuda özgür bırakan bu oyun, bir şehirde yaşarken yaptığınız pek çok şeyi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Klocki

Normal Fiyatı: 1,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Farklı türlerde hatları birbirine bağlayarak ilerlemeye çalıştığınız oyun, sakinleştirici müzik eşliğinde bulmaca ihtiyacınızı giderecek.

City Defender VR

Normal Fiyatı: 0,89 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

VR oyunları hayatımızda her geçen gün daha fazla yer ediyor. Google Cardboard gibi bu tarz oyunları ucuz yollu oynayabileceğiniz teknolojiler sayesinde her geçen gün daha çok popülerleşen türe ait son derece iddialı bir oyun. City Defender’da, şehrinize karşı saldıran düşmanları yok etmeye çalışacaksınız.

Classic Fairy Tales for Kids

Normal Fiyatı: 6,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Çocuklarınıza İngilizce kelimeler öğretmek isterseniz, 3 ila 10 yaş aralığına hitap eden bu uygulamayı seveceksinizdir. Bu interaktif oyunda, çocuğunuz İngilizce olarak hikaye dinlemeye alışabilir ve klasik masalları eğitici bir araç olarak kullanabilir.

FrogLove Game

Normal Fiyatı: 14,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Toplamda 30 seviyeden oluşan oyun, platform oyunlarını seven kullanıcıların ilgisini çekecektir.