Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 5 oyun ve uygulamayı sizler için sunduk. Bu hafta başında sunduğumuz uygulamaların bazılarına güvenimiz sonsuz.

Pazartesi günleri kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sizlere sunmaya başladığımızdan beri bu günü iple çekmeye başladığınızı biliyoruz. En azından böyle bilmek istiyoruz. Yine güzel bir haftanın başındayız. Sonbaharı kışa bağlayacak özel bir haftanın içerisindeyiz, bu yüzden bugün sizlere birbirinden eşsiz 5 oyun ve uygulama sunacağım. Bunlardan özellikle birisi çok güzel ve her telefonda kesinlikle olması gereken bir uygulama.

Sizin de benim kadar heyecanlı olduğunuzu biliyorum, bu yüzden lafı daha fazla uzatmadan hemen listeye geçmek istiyorum.

Cambi Photo Camera

Normal Fiyatı:2,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Fotoğrafları sanatsal bir boyuta çıkartmak istiyorsanız, bu tarz filtre uygulamaları ile sık sık haşır neşir olmuşsunuzdur. Cambi’de fotoğraf çektiğiniz anda filtreler oluşturabilir ve bu filtrelere göre çekimler yapabilirsiniz.

Hexasmash 2 - Physics Ball Shooter Puzzle

Normal Fiyatı:0,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Hexamash 2, fizik motorunun çok sağlam olduğu bir bulmaca oyunu. Platform oyunlarını seven oyuncuların yakından takip edeceği Hesamash 2, 80 farklı seviyesiyle, uzun bir deneyim sunacak.

Buildings for Minecraft PE Pro

Normal Fiyatı:4,79 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Hiçbir şekilde reklam bulunmayan oyun, offline olması sayesinde oyuncuları daha çok mutlu ediyor. Oyunda bulunan birbirinden farklı zor binalar, yapılar ve adını şu anda sayamayacağım sayısız içerik bulunuyor. En iyi binaları haritaya yerleştirerek, kendi rüya haritanızı tasarlayabilirsiniz.

Newtification News

Normal Fiyatı:22,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Son zamanlarda önerdiğimiz en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Normal fiyatıyla bile bunu hissettiren uygulama, özünde bir haber uygulaması. Dünyanın en detaylı haber uygulamalarından birisi olan Newtification News, Türkiye dahil pek çok ülkenin gündemini size ulaştırıyor. Örneğin Türkiye’de neler olup bittiğini tek bir web sayfa yerine birden fazla web sayfasından takip etmek istiyorsanız, bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulamanın ayarlarından “teknoloji” alanını seçerek, biz dahil pek çok sayfanın içeriğine ulaşabilirsiniz.

Clipboard Manager Pro

Normal Fiyatı:5,29 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bu uygulama sayesinde panonuzu yönetebilir, tarih tutabilir ve notlar alabilirsiniz. İş hayatı başta olmak üzere, hayatının pek çok anında düzenli çalışmayı sevenler için sınırsız kategori oluşturup notlar ekleyeceğiniz bir uygulamayı sizlere sunuyoruz.