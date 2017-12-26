Android'de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş 6 oyunu sizler için listeledik. Oyunların toplam ücreti 42 TL.

2018’e girmeye hazırlandığımız bu günlerde Steam Kış İndirimleri dolayısı ile “ücretsiz oyun” piyasasında bir gerileme olduğu açık. Kış İndirimleri bittikten sonra yeniden bu tarz oyunlara erişim sağlayacağımızı düşünüyorum, ancak o zamana kadar sizlere en azından Android’de ücretsiz oyunlar sunalım istedik. 2017’nin son haftasında toplam fiyatı 42 TL olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 6 oyunu sizler için listeledik.

Bu oyunları hızlıca indirmenizi öneriyorum, zira her an kampanyaları son bulabilir. Ayrıca oyunları şimdi oynamayı düşünmüyor olsanız da, bir kez indirip iptal ettiğinizde kütüphanenize eklenmiş olacaklar.

Heavy Metal Thunder

Normal Fiyatı: 15,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Adventure Gamebook türünde bir oyun olan Heavy Metal Thunder, farklı karakterlerle dolu, son derece başarılı müziklere ev sahipliği yapıyor. Oyunu sorunsuzca oynayıp hikayeyi anlamak için İngilizce gerekebilir. Yine de kendinizi bu oyunu oynamaya zorlayarak İngilizcenizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Benim yaşımdaki dönemde oyunları oynarken yanımızda sözlük kullanırdık. Son derece eğlenceli olurdu. Öneririm.

FoxyLand Premium

Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Retro tabanlı platform oyunlarını seviyorsanız, FoxyLand oldukça fazla hoşunuza gidecektir. Eski Mario oyunlarını andıran yapısı ile garip bir şekilde eğlenmenizi sağlayan bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Match 3 - Spooky Hotel Pro

Normal Fiyatı: 4,59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Mantığınızı kullandığınız bulmaca oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da çok seversiniz. Son derece eğlenceli bir oyun olan Match 3, ürkütücü grafikleri ve başarılı arka plan müziği ile dikkat çekiyor.

CELL 13 - Ultimate Test - Physics Puzzle

Normal Fiyatı: 4,19 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Basitten en zora giden bulmaca tabanlı oyunları seviyor musunuz? Bu 3 boyutlu oyunu çok sevebilirsiniz. Çeşitli bulmacalarla dolu 13 dev hücrenin yer aldığı oyunda, son derece eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

Stickman Revenge 3: League of Heroes

Normal Fiyatı: 5,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Stickman efsanesi kaldığı yerden devam ediyor. Çöp adamın inanılmaz maceralarının yer aldığı oyunda, platform tabanlı oyunları sevenler için yine çok güzel bir alternatif sunuluyor. Bu listede en çok ilgimi çeken oyun olduğunu söylemem gerekiyor.

Linia

Normal Fiyatı: 7,69 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Linia, beyin eritme zorlukları ile rahatlatıcı bir atmosferi birleştirip kafanızı allak bullak eden son derece renkli bir bulmaca oyunudur. Oyunu başarılı bir şekilde oynamak için beceri ve ritim duygunuzun olması gerekiyor. Bakalım yeterinde sağlam ritim duygunuz var mı? Hemen pes etmemenizi öneriyorum.