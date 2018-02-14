14 Şubat Sevgililer Günü'nde eğer size bir hediye dahi alan çıkmadıysa Webtekno olarak en azından Apple sahipleri için küçük bir hediyemiz var. Kısa bir süreliğine ücretsiz hale gelmiş 7 iOS uygulaması. (Sevgilisi olan da kullanabilir.)

Bildiğiniz üzere ücretsiz uygulamalara ya da oyunlara denk geldiğimizde bunları sizlere duyurmaya çalışıyoruz. App Store ya da Play Store'da her ne kadar milyonlarca uygulama ve oyun olsa da genellikle iyi ve en çok işe yarayanları ücretli olarak bulunuyor. Bu yazımızda kısa bir süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını derledik. (Elinizi çabuk tutmanızda fayda var)

Dikkat dağıtıcı görselleri olmadan basit ve güzel bir arayüze sahip eşsiz bir hava durumu uygulaması.

Bir müzik ve oyun karışımı olan bu uygulama, en eğlenceli ve macera dolu müzik oyunu olabilir.

Müzikle uğraşıyorsanız sizin için oldukça kullanışlı bir metronom uygulaması. (Metronom, sabit bir ritim elde etmek amacıyla belli aralıklarla vuruş sesleri çıkartan bir alettir.)

Bir anlamda modern adres defteri diyebileceğimiz bu uygulama sayesinde rehberinizdeki numaraları başkasına göndermek oldukça kolay bir hale gelecek. Gruplar oluşturabileceğiniz bu uygulama sayesinde kişilerinizi daha kolay senkronize edebileceksiniz.

Özellikle tek el kullanım için oldukça işlevsel bir klavye. Eğer mevcut klavyenizi değiştirmeye niyetiniz varsa denemekte fayda var diyebiliriz.

eXtra Voice Recorder, yüksek kaliteli bir ses kaydedici, çok işlevli bir ses düzenleyici ve kullanımı kolay bir ses dosyası yöneticisinin birleşimidir. Her bir kayda notlar ve fotoğraflar ekleyebilir önemli noktalara yer imi bırakabilir ve bulut depolamadan faydalanabilirsiniz.

Sinir bozucu oyunları hiçbirimiz sevmeyiz ama müptela bir şekilde oynarız. İşte bu da onlardan birisi. Yıldızları toplamaya çalıştığınız portakalı daha sonrasında açılan pencereden geçirmeye çalışıyorsunuz.