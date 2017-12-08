Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 6 Android Oyun ve Uygulama

Hafta sonuna güzel bir şekilde girebilmeniz için Android'de kısa süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğiniz 6 oyun ve uygulamayı listeledik.

Yine güzel bir cuma gününe gelmiş durumdayız. Çoğumuz, yarından itibaren 2 günlük dolu dolu bir tatil dönemine gireceğiz. Haliyle fazlasıyla boş zamanımız olacak. Bildiğiniz gibi bizlerin boş zamanlarınızı bir şekilde doldurmanız için yaptığımız bazı oyun serilerimiz var. PC, Google Play veya Apple Store üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan bazı oyunları fırsat buldukça sizlere sunmaya çalışıyoruz.

Ben bu satırları yazarken, Steam hesabınız için edineceğiniz çok güzel bir oyun olan Homefront ücretsiz olmuş durumda. İsterseniz o oyunu da ücretsiz olarak edinmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra, bugün yine sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 6 oyun ve uygulama sunacağım. Android için geçerli olan bu pakette, uygulamar bu sefer daha çok ikon paketi ve launcher şeklinde olacak. Hazır haftasonuna girecekken, şöyle telefonunuzun tasarımını bir değiştirin istedim. Bu oyun ve ikon paketlerini hemen şimdi kullanmak istemiyor olsanız dahi, bir sefer indir seçeneğine tıklayıp iptal ederek, oyunu kütüphanenize alabilirsiniz.

Moda - Icon Pack

Normal Fiyatı: 4,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Her ikonda benzersiz bir tasarım sunan ikon paketi, canlı renkler ve vektörel tasarımları sevenler için muhteşem bir tasarım aracı olacak.

N Launcher Pro

Normal Fiyatı: 9,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Telefonunuzun sürümü eski ise, N Launcher Pro ile birlikte telefonunuzu Android 7.0 Nougat görünümüne kavuşturabilirsiniz. Launcher’da Android 7 dışında Android Oreo özellikleri de yer alıyor.

Wildlife: Forest Quest

Normal Fiyatı: 10,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Kendisinin ya da çocuklarının İngilizce öğrenmesini isteyenler, bu oyunu kullanarak İngilizce bilgilerini pekiştirebilirler. Örneğin, “Hangi hayvan kış uykusuna yatar?” gibi sorulara görsel bir şekilde cevap vererek İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz.

My Town: Daycare

Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Günlük bakım ihtiyaçları olan 12 karakterin yer aldığı oyunda, pek çok seçenek bulunuyor. Oyun daha çok, küçük çocuklar için geliştirilmiş durumda. Hemen hemen her öğe ile etkileşime girilebilen oyunda, çocukların bir şeyler yapması sağlanıyor.

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Normal Fiyatı: 2,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Retro tarzı RPG mekanikleri bulunan bu 2D oyun, kılıç ve büyü ile birleşerek oyunculara güzel bir serüven sunuyor. Her seferinde daha güçlü canavarlarla mücadele edeceğiniz oyun, türü gereği herkese hitap etmiyor olsa da oynayanların ilgisini çekiyor.

VertIcons Icon Pack

Normal Fiyatı: 4,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Binden fazla iyi düşünülmüş ikon ve bulut tabanlı yapısından indirebileceğiniz HD vektörel duvar kağıtlarıyla telefonunuzu bir güzel özelleştirebileceksiniz.