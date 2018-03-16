Bugün sizlere kısa süreliğine ücretsiz olan 6 Android oyun ve uygulamayı sunduk. Bu uygulamaları indirerek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Cuma gününün en güzel saatlerini yaşıyoruz. Birazdan okullar, mesailer bitecek ve 2 günlük bir tatil başlayacak. Çoğu kişi için geçerli olan bu durum, haliyle cuma gününü çok daha güzel kılıyor. Böyle günlerde sizlere güzel bir hafta sonu geçirtmek için kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sunmayı çok seviyorum. Bugün de Android platformuna özel kısa süreliğine ücretsiz olan 6 oyun ve uygulamayı sizlere sunacağım. Yalnız elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz, çünkü bu uygulamalar her an ücretli olabilir.

Not: Bu uygulamaları telefonunuza bir kez indirdiğinizde sonsuza kadar size ait olacaklar. Eğer aklınızda bu uygulamaları indirmek yoksa bile, bir kez indirip iptal edince normalde ücretli olan bu uygulamalar kütüphanenize eklenecektir. İleride ihtiyaç duyduğunuzda bu uygulamalara ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Dim Night Mode Screen - Night Mode Pro

Normal Fiyatı: 9,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Elimizde olmadığı an evham yapmaya başladığımız akıllı telefonlara bağımlı olmaya başladık. Pek çoğumuz gece uyurken bile akıllı telefonunu son ana kadar kullanıyor. Özellikle ışığın olmadığı karanlıkta telefona baktığımızda gözlerimize mavi ışıklar zarar veriyor. Bu program sayesinde, akıllı telefonlarımızdaki mavi ışıkları kısarak telefon ekranının gözümüze zarar vermesini engelleyebiliriz.

Screenshot Pro 2

Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Bazı durumlarda akıllı telefonunuzdan ekran görüntüleri almanız gerekebilir. Akıllı telefonlarınızdan kolaylıkla ekran görüntüsü alabilseniz de, bunu yaparken tam ekranı almak zorunda kalıyorsunuz. Screenshot Pro 2 ile birlikte telefonunuzdaki istediğiniz bölgenin ekran görüntüsünü alabilir ve pek çok diğer özellikle birlikte bunu paylaşabilirsiniz.

Classic Sudoku Pro

Normal Fiyatı: 8,79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Bunun için söyleyeceğim çok fazla şey yok. Eğer sizler de sudokuyu seviyorsanız, her yönü ile klasik sudoku bulmacalarının yer aldığı bu oyunu sevebilirsiniz. Sudoku, bilmeyenleriniz için 1 ve 9 arasındaki sayıyı tamamlamanızı sağlayan bir bulmacadır. 1-9 arasındaki sayıları hem küçük bir kare içinde, hem dikey hem de yatay olarak büyük kare içinde tamamlamalısınız.

Toca Life: School

Normal Fiyatı: 9,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Toca Life: School ile bir okul hayatının her yönünü göreceksiniz. Ders anlatacak, dolabınızı seçecek, kafetaryada yemek savaşı yapacaksınız. Beş farklı mekan ve 34 farklı karakter ile kendi okul maceranızı yaratabileceksiniz.

AirBoy

Normal Fiyatı: 2,19 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

2 boyutlu platform oyunlarını seviyor musunuz? Bu oyun tam size göre. 36’dan fazla bölümü ile uçak karakterinizi kontrol edecek ve eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Super Mario tarzı oyunları seviyorsanız, AirBoy da hoşunuza gidecektir.

Timing Hero VIP: Retro Fighting Action RPG

Normal Fiyatı: 13,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz

Grafik beklentisi olan arkadaşların uzak durmasını önerdiğim, ancak RPG mekaniklerini sevenlerin çok keyif alacağı bir oyun olan Timing Hero, 8-bit grafiklerle eğlenceli bir dünya sunuyor. Son derece basit oynanışı ile kahramanlarınızı geliştirip savaştırabileceğiniz oyuna bir şans verebilirsiniz.