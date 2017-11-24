Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan oyun ve uygulamaları sizler için listeledik. Bu 6 uygulamanın tamamını indirirseniz toplamda 58 TL'lik ürün hesabınıza geçecek.

Bu hafta, Black Friday olmasından dolayı milyonlarca insan milyonlarca indirimlerin arasında kayboluyorlar. Bu indirimlere özel kampanyalarla destek vermek isteyen bazı mobil uygulama geliştiricileri ise programlarını ücretsiz yapmayı seçtiler. Bugün sizlere bir tanesi bayağı pahalı olan, toplam 6 tane oyun ve uygulama sunacağım. Android kullanıcıları için sunulacak bu uygulamaların tek bir ortak özelliği var: Hepsi kısa süreliğine ücretsiz oldular. Bu uygulamaları kullanmasanız bile indirerek, hesaplarınızı daha dolu bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Bunun için uygulamaları bir kez yükle dedikten sonra iptal etmeniz yeterli.

nBubble Elite - Notifications in bubble

Normal Fiyatı: 5,39 TL

Belki de bazı insanların çok aradığı ama bir türlü bulamadığı devrim niteliğinde bir uygulama. Eğer WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına girmeden bildirim üzerinden yanıt vermek istiyorsanız, bu uygulamayı gözünüz kapalı indirebilirsiniz.

Final Destination

Normal Fiyatı: 3,39 TL

Labirent oyunlarını sevenler bu oyuna bayılacaklar. Eskiden gazete, dergi ve ders kitaplarının arkasında bulunan bu bulmaca oyununu telefonunuzdan oynayabilirsiniz.

Geekbench 4 Pro

Normal Fiyatı: 36,99 TL

Telefonunuzun hızını merak ediyor, üzerindeki donanımları ve yazılımı görmek istiyorsanız, profesyonel düzeydeki benchmark testi size uygun olacaktır. Uygulama henüz yeni olmasına rağmen vadettiği şeyler çok iyi.

Push Notification Tester

Normal Fiyatı: 3,49 TL

Kendinize deneme için bildirimler yollayabilirsiniz. Uygulama pek bir şey vadetmiyor, eğer telefonunuzun bildirim ayarlarında bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu yardımcı uygulama sayesinde öğrenebilirsiniz.

Dungeon Survivor

Normal Fiyatı: 3,59 TL

Kaynak toplayıp daha çok güçlenerek hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. 10 farklı harita ve 500’den fazla zindan ve alanın bulunduğu oyunda, taktikler belirleyerek hayatta kalmalısınız.

Meteogram Pro Weather and Tide Charts

Normal Fiyatı: 5,89 TL

Hava durumları sizi kesmiyorsa, havanın nasıl olacağını, rüzgar hızına kadar her şeyiyle size sunan bir uygulama çok işinize yarayacaktır. Bir Widget uygulaması olan Meteogram Pro, üzerinde bulunan aşırı detaylı tahmin raporu ile size her konuda bilgi verebilecek.