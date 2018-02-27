Hem eğlenip hem de işinize yarayacak ücretli uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz olanlarını sizler için listeledik.

Uzun bir süredir sizlere ücretsiz oyunlar sunamıyoruz. Bunun ardında oyun firmalarının şu sıralar ücretsiz oyun dağıtmak gibi bir ilgilerinin olmaması yatıyor. Steam’de bulunan oyunları ücretsiz olarak edinmek çok güzel olsa da, hazır bu konuda bir boşluk yaşanıyorken, sizlere farklı platformlardan ücretsiz oyun ve uygulamalar sunalım dedik.

Bugün sizlere, kısa süreliğine ücretsiz olan 5 Android oyun ve uygulamayı sunacağım. Son derece eğlenceli oyunlar ve yararlı uygulamaların yer aldığı listenin karşılığı, eğer ücretsiz olmasaydı toplam 69 TL olacaktı. Eğer elinizi çabuk tutar ve bu listedeki tüm oyun ve uygulamaları akıllı telefonunuza indirirseniz, toplam değeri 69 TL olan bu uygulamalar tamamiyle sizin olacak.

Note Recognition

Normal Fiyatı: 9,09 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Eğer müzikle ilgileniyorsanız, bu uygulama hayatınızı kurtarabilir. Bir müziği alıp notalarına ayırmanızı sağlayan bu uygulama, isterseniz gitarınızla canlı bir şekilde çaldığınız kaydı da nota olarak aktarabiliyor. Aslında tam olarak yaptığı şey, kaydettiğiniz ses için nota önerileri sunması. Uygulama yardımı ile kendi yazdığınız şarkı sözlerine melodiler entegre edebilir ve bunları anlık olarak kaydedebilirsiniz.

Drivemania

Normal Fiyatı: 15,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Platform tabanlı araba oyunlarını her zaman sevmişimdir. Drivemania da bu tarzda bir oyun. Basit mekanikleri ile 2 boyutlu bir evrende yarışmanızı sağlayan Drivemania, aracın sürücüsünün kocaman kafasının yere değmemesini sağlamanızı istiyor. Bu süreçte hızlanabilir, yavaşlayabilir ve arabanının önünü ve arkasını kaldırarak manevra yaptırabilirsiniz.

CrypDates - Get Notifed

Normal Fiyatı: 10,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Kripto dünyası çok hızlı değişiyor. Sürekli yeni kripto paralar piyasaya eklenirken, takip ettiğiniz kripto paraların değerleri bir yükseliyor bir iniyor. Böyle bir borsayı kontrol etmek de normal olarak çok zor. 30-40 saniyede bir güncellenen CrypDates sayesinde tüm borsayı düzenli olarak takip edebileceksiniz. Yatırımlarınızı planlamak için istatistiksel analizler sunan kripto para uygulaması, Bitcoin, Ethereum gibi paraların canlı oranlarını gösteriyor. Piyasadaki neredeyse tüm kripto paraları kontrol etmenizi sağlayan CrypDates, takip ettiğiniz paranın sergilediği tavırlara göre bildirim almanızı sağlıyor.

Snake Treasure Chest

Normal Fiyatı: 2,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz

Bugün sizlere sunduğum oyunlarda platform tarzını benimsedim. Snake Treasure Chest de efsane telefon Nokia 3310’da yer alan Snake’e benzeyen, ancak kontrolü çok daha zor bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hazine avına çıkan Snake, 8 farklı mekan ve 120 bölümle sizlere eğlenceli anlar yaşatabilir. Hatırlatalım, oyun zoru sevenler için geliştirildi.

SkanApp hands-free

Normal Fiyatı: 29,99 TL - Şimdiki Fiyatı: Ücretsiz - Süresi Doldu

Bu tarz uygulamaları fırsat buldukça sizlerle paylaşıyorum. Tarayıcınız olmadığında, akıllı telefonunuzla güzel bir şekilde tarama yapıp taradığınız dosyaları listelemenizi sağlayan SkanApp hands-free, hem okul hem de iş hayatında çok yararlı olabiliyor. Hızlıca not almanız gerektiğinde de kullanabileceğiniz uygulama, artırılmış gerçeklik desteği ile kullanıcılarına bir takım yararlı içerikler sunuyor.