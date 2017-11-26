347 TL Olan 19 Oyuna %89 İndirimle Sahip Olabilirsiniz

Steam Sonbahar İndirimleri tam gaz devam ediyor. Bu süreçte her sene en dikkat çekici indirimlerden olan Valve Complate Pack, aynı unvanını bu indirimlerde de korumayı başardı.

Günümüzde, kendimize PC oyuncuları diyebiliyorsak, bu ismi en çok Steam’e borçluyuz. Oyun firmalarının PC sektöründen teker teker çekilmeye başladığı dönemde oyuncular ve oyunları buluşturan Steam, şu anda dünyanın en büyük oyun platformu konumunda. Her sene birbirinden iddialı indirimlerle oyun severlerin cüzdanını boşaltıp, her yere oyun bayramı getiren firma, bu sıralar Sonbahar indirimlerini kutluyor.

5000’den faza oyunun indirime girdiği Sonbahar indirimlerinde, Valve’ın genelde her indirim döneminde çıkardığı bir paket dikkat çekiyor. İçerisinde CS:GO’dan Half Life’a kadar tam tamına 19 tane Valve oyunun bulunduğu paket, 28 Kasım’a kadar %89 indirim seçeneği ile satılıyor.

Normalde toplam fiyatı 349 TL olan oyunlara %89’luk indirimle 37,41 TL’ye sahip olabiliyorsunuz. Üstelik, bunu yaparken eğer CS:GO gibi daha önce satın aldığınız oyunlar varsa, bu oyunlar fiyattan düşebiliyor. Örneğin, 19 oyun arasından 15’ine sahip değilseniz, hesaplama bu oyunlar üzerinden yapılıyor. Haliyle 37,41 TL’lik ücret daha da aşağıya iniyor.

Ben klasik oyunları seviyorum, üstelik Steam Kütüphanem dolsun istiyorsanız, Valve Complate Pack'in Sonbahar indirimlerinde kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Gerçi, çok yüksek ihtimal önümüzdeki dönemde çıkacak Kış İndirimlerinde de paket benzer bir indirim alacaktır.