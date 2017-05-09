Emek ve sabırın doruklarda olduğu mükemmel bir çalışma.

Sadece 4 dakikalık bir videonun yapılma süreci için gerekli olan fotoğraflarının toplam boyutlarının 8 terabayt olduğunu ve videonun 3 sene gibi bir sürede hazırlandığını söylesek ne düşünürdünüz? Kulağa oldukça çılgın gelen bir durum fakat bu durum gerçek!

Sinemacı Jamie Scott, 'timelapse' yani hızlandırılmış videoları ile adını duyurmuş bir isim. Son olarak New York'taki Central Park'ın hızlandırılmış videosu ile gündeme gelen Scott, o video için de 6 ayını harcamıştı. Fakat Scott'ın yeni çalışması için harcadığı süre tam 3 sene!

'Spring (Bahar)' adlı çalışması için 3 sene içinde 5K görüntü kalitesinde, toplamda 8TB'lik boyuta ulaşan bir ton fotoğraf çeken Scott, bu fotoğrafları özenle birleştirerek ortaya şahane video çıkarmış. Çeşitli ortamlarda, çeşitli çiceklerin pek çok farklı açısından fotoğraflarını çeken Scott, daha sonrasında ise bu fotoğrafları özenle birleştirerek çalışmasını tamamlamış. Ortaya çıkan muazzam video ise şöyle: