Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, üzerinde çalıştığı “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” ile toplu taşımada tek kart sistemine geçmeyi hedefliyor. Bu kart ile Türkiye genelindeki metrolara, otobüslere, vapurlara ve metrobüslere binilebilecek.

Türk insanı olarak farklı bir şehre gittiğimizde karşılaştığımız sıkıntılardan bir tanesi de o bölgeye özel olan toplu taşıma kart sistemidir. Gözünüzün önüne ‘fazla kartı olan var mı, parasını versem?’ şeklinde yaptığınız konuşmaları getirin, eminim ki bunu yaşamayan yoktur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, işte bu ve buna benzer tüm dertleri kurtaracak yeni bir tek tip toplu taşıma kartı üzerinde çalışıyor. “Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemi” adındaki bu kart ile vatandaşlar, ülkenin herhangi bir bölgesindeki toplu taşıma araçlarından faydalanabilecekler.

Kimlik kartı kadar olmasa da bu kart üzerinde üzerinde bazı kişisel bilgilerimiz olacak. Kendi isminizin yer alacağı bu kart, Türkiye genelinde metrodan vapura, otobüsten metrobüse kadar her toplu taşıma aracında kullanılabilecek. Bu kart, geliştirilecek tamamen yerli bir yazılım ile oluşturulacak.

Karayolları internete bağlanacak

Bakanlığın çalıştığı bir diğer konu da karayolları ile ilgili. Yeni çalışma çerçevesinde karayollarındaki şerit çizgileri ve trafik levhaları uluslararası standartlara uygun şekilde dizayn edilecek. Ayrıca fiber optik ve geniş bant şebekeleri, karayollarının altyapısına uygun olacak şekilde konumlandırılacak. Trafik lambaları ise çevreci ve led teknolojisi gibi enerji alanında tasarruf yaptıracak teknolojilerle donatılacak.

Akıllı kavşaklar

Şehir içindeki araç yoğunluğuna bağlı olarak trafik sinyal sistemini düzenleyecek akıllı kavşak kontrol sistemi, trafiği daha akışkan bir hale getirecek. Işıklar, araç ve yaya yoğunluğuna göre trafiğin yönetiminde söz sahibi olacak.