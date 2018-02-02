Toplu Taşımanın Geleceği Ücretsiz Araç Paylaşımı Sistemi mi?

Berlin'de bugün, yeni bir carpool hizmeti tek seferde 5 sürücüyü taşıyabilen 25 araçla faaliyete geçti.

Carpool, aynı yöne giden yolcuların bir arabayı ortaklaşa kullandığı bir servistir. Berlin’de faaliyete geçirilen bu girişim de bu sistem vasıtasıyla toplu taşıma alanında büyük bir değişikliğe imza atmak istiyor. Girişim mobilite platformu olan Door2Door ve Almanya'nın en büyük otomobil kulübü Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) tarafından gerçekleştiriliyor.

İki şirket tarafından ortaya koyulan proje, toplu taşımanın geleceği ve geleceğin akıllı şehirlerinin nasıl tasarlandığına dair bir tartışma yaratmayı hedefliyor. Door2Door ve ADAC, carpool projesinin, gelecekte oluşacak olan akıllı kentlerin toplu taşıma sistemlerinin, nasıl planlanabileceğinin bir örneği olmasını istiyor.

Bununla birlikte bu sistem ilk defa iki şirket tarafından hayata geçirilmiyor. Uber'in sunduğu UberPool, 2014 yılının Ağustos ayında yolcuların aynı yoldaki aynı arabayı paylaşmasına izin vererek başladı. Lyft'in Lyft Line servisi aynı ay içinde piyasaya çıktı. Carpool hizmeti ucuz olması sebebiyle kendini gösteriyor.

Door2Door'u özel yapan nedir? Kurucu ve yönetici Dr Tom Kirschbaum, Door2Door'un Uber ve Lyft'ten ayrı olduğunu, özel taşımacılık sektöründen ziyade halka dayandıklarını öne sürüyor. Door2Door, sistemlerinin belediyeler ve hükümetler tarafından kullanılmasını istiyor. Kirschbaum, Uber'in taksi endüstrisini bozduğunu ancak toplu taşıma sektörünün böyle bir bozulma yaşamadığını belirtiyor.

Sistem Berlin'de 3 aylık bir pilot dönem geçirecek ve müşteri memnuniyeti gibi bazı veriler toplanacak. Sonrasıyla ilgili olarak açıklama yapan Kirschbaum, böyle bir sistemi süresiz olarak ücretsiz olarak sürdürmenin imkansız olduğunu vurguluyor. Fakat, toplu taşım sisteminin bir parçası olarak ücretsiz araç paylaşımının geleceğin akıllı şehirlerine bir çözüm olabileceğini göstermek istiyorlar. Siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?