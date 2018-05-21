Estonya'nın Başkenti Tallinn'de Toplu Taşıma Ücretsiz

Estonya'nın başkenti Tallinn'de halk, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanıyor. Tallinn'de belediye çalışanları, birkaç yıl önce uygulanmaya başlanan ve fikir babalığını Belediye Başkanı Edgar Savisaar'ın yaptığı girişimi, önemli bir 'başarı' olarak nitelendiriyor.

Savisaar, söz konusu projeye, ailelerin Tallinn'de toplu taşımayı ücretsiz kullanarak 1 aylık maaşlarını biriktirebileceklerini belirterek '13. Maaş' ismini vermişti. Başkan Yardımcısı Taavi Aas ise, uygulamanın, kente senelik maliyetinin ortalama 12 milyon avro olduğunu, fakat beklentileri çoktan aştığını vurgulayarak, yolcu adedinin %10 arttığını ve Tallinn caddelerindeki araba sayısının ise %15 oranında düştüğünü kaydetti.

Tallinn'de yapılan son kamuoyu araştırması, her 10 kişiden 9'unun projeden memnun olduğunu gösteriyor. Aas, "İnsanlar, artık hafta sonları kentte daha fazla hareket ediyor. Bu, daha çok para harcamaları anlamına geliyor, dolayısıyla ekonomi canlanıyor" dedi.

Uygulamadan yararlanmak için kayıtlı bir Tallinnli olduğunuzu göstermeniz yeterli. Kısa süre önce kayıt yaptıran Mare Tulp, kısıtlı bir bütçeyle yaşadığını, nerede olursa olsun para biriktirmeye gereksinim duyduğunu söyleyerek, "Bu yüzden, ücretsiz toplu taşıma projesinden memnunum. Özellikle benim gibi sıradan insanlar adına iyi bir şey" dedi.

Farklı şehir ve kasabalara kayıtlı olduğu halde Tallinn'de yaşayan ve çalışan yaklaşık 40 bin insan var. Proje hayata geçtiğinden beri bu sayı gitgide artıyor. Yetkililere göre, örneğin 1000 yeni sakin, kentin vergi gelirine 1 milyon avro civarı katkı sağlıyor. Tallinn'de bedava olan toplu taşıma araçları; otobüsler, tramvaylar ve troleybüsler. Kent sakini olarak kayıt yaptırmak ve transit geçiş kartı almak için de 2 avro ödenmesi gerekiyor.