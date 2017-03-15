Toprağa Gerek Duymadan Bitki Yetiştirebilen Robot!

Son dönemde ivme kazanan teknolojik gelişmelere bir yenisi de toprağa gereksinim duymadan bitki yetiştirebilen robot oldu.

Teknoloji her alanda kendini geliştirirken tarım alanında da teknolojik gelişmeleri görmekteyiz. Özellikle sulama teknolojileri kısmında dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri de yapay güneş ışığı ile bitki yetiştirebilme imkanıydı.

Şimdi ise bir adım daha ileri giden teknoloji, New York’ta bir girişim sonucunda Eddy adı verilen robot sayesinde toprağa ihtiyaç duymadan bitki yetiştirmeyi sağlıyor. İlkokul döneminde pamukta yetiştirdiğimiz fasulyeleri hatırlatan bu gelişme sonucunda pamuğa da gerek duymadan bitkiler yetiştirilebilecek.

Bir yumurta şeklindeki yapıda olan Eddy, bitkinin gerek duyduğu besinleri doğru aralıklar ile bitkiye ileterek topraktan alabileceği her şeyi sunabiliyor. Tarım alanında toprağa gerek duymadan tarım yapabilmeyi öngörmesi sebebiyle şimdiden 2 Milyon Dolar yatırım alan Eddy, yıl sonuna kadar 8 Milyon Dolar’lık yatırım alması bekleniyor.

Adedi 180 Dolar’dan satılacağı söylenen Eddy için bu yıl 25 bin adet satış yapabileceği söylenirken bundan yıllar sonra topraksız ortamda da bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını ve böylece kuzeydeki soğuk bölgelerde egzotik meyvelerin de rahatlıkla yetiştirilebileceğini görebileceğiz.