Tor Network Türkiye'de Engellendi!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan internet ve VPN engelinin ardından Tor bağlantıları da Türkiye'de resmen engellendi.

İnternet dünyasının görünmeyen yüzü diyebileceğimiz, 'Deep Web' kavramına açılış kapısı olan Tor bağlantısı artık Türkiye'de engellenmiş durumda. Aynı zamanda tamamen gizli ve takip edilemez bir şekilde internette dolaşım vaad eden Tor Browser, kendi sunucularının ve networkünün Türkiye'de engellenmesi sonucunda bağlantı sağlanılamıyor.

Geçtiğimiz günlerde güvenlik için başta Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medyaların, ardından genel olarak internetin ve VPN servislerinin engellenmesi ardından şu an için normal internet kullanımında herhangi bir engel, yavaşlama ya da sorun görünmediğini belirtelim. Ancak şu an için Tor Browser ve Tor'a ait servislere erişim maalesef yapılamıyor.

Ne zaman düzeleceği bilinmeyen bu bağlantının engellenme sebebi de şu an için resmi olarak açıklanmadı. Fakat tahminlere göre son dönemdeki olaylar neticesinde herkesin internette ne yaptığının izlenebilir olması şu günlerde önem taşıyor. Bu sebeple takip edilemeyecek şekilde internete bağlanmanın engellenmesi en basit yanıt olacak.