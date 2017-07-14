Torrent Erişim Engelini Aşmanın 5 Kolay Yolu

Torrentler her ne kadar çoğunlukla yasa dışı içeriklere ulaşmak için kullanılsa da aslında bundan çok daha fazlasına hizmet etmektedirler. İçeriklerin telif sahiplerine haklarını teslim etmeden indirilmesine karşıyız. Torrenti yasal içeriklere daha kolay ulaşmak için kullananların, erişim engelini aşabileceği 5 pratik yolu derledik.

Şu anda torrentlere karşı dünya çapında bir savaş var. Tüm içerik üreticiler ve telif hakkı sahipleri, torrent sitelerine erişimi kapatmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Ayrıca İSS'ler(İnternet Servis Sağlayıcıları) torrent faaliyetlerini engellemek için baskı altındalar. Ancak hala bu engelleri aşmanın bazı yolları var.

Telif hakkıyla korunan, üzerine emek harcanmış içeriklerin yasadışı yollarla indirilmesi elbette engellenmelidir. Ancak yasal içeriklere de torrentler ile ulaşmayı engellemek, yasadışı indirmeleri engellemek için doğru bir yol değildir.

Aşağıdaki siteleri yasadışı içerikler indirmek için kullanmak tamamen kendi sorumluluğunuzdadır. Ancak üzerine zaman ve para harcanmış hiçbir ürünü yasadışı yollarla edinmenizi tavsiye etmiyoruz.

Basit bir çözüm: Farklı bir bağlantı üzerinden başlatın.

Birçok İSS ve güvenlik duvarı (ofis, üniversite vb. yerlerdeki) temel engelleme yapar. Bu temel engelleme, torrentten gelen ilk bağlantıyı bloke eder. Bu sorunu aşmak için torrent bağlantısını telefonun internetine bağlanarak başlatabilirsiniz. Daha sonra yeniden ''engellenmiş'' kablosuz ağa bağlanarak torrenti indirmeye devam edebilirsiniz.

Güvenlik duvarı biraz daha ileri seviyedeyse bu yöntem işe yaramayacaktır, ancak çoğu zaman engelin bu kadarla sınırlı olduğunu görünce şaşıracaksınız.

DNS sunucularını, web sitesiyi engellemeyecek şekilde değiştirin.

Çoğu zaman İSS'lerin uyguladığı tek engel DNS seviyesindedir. Eğer hiç DNS değiştirmediyseniz, varsayılan olarak İSS'inizin DNS numaralarını kullanıyorsunuzdur. Bunu kamuya açık bir DNS ile değiştirirseniz erişim sorununuzu çözeceksiniz.

En çok kullanılan açık DNS'ler aşağıdadır:

Google DNS: 8.8.8.8 | 8.8.4.4

OpenDNS: 208.67.222.222 | 208.67.220.220

Comodo DNS: 8.26.56.26 | 8.20.247.20

DNS'inizi değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Windows: Ağ aygıtına gidin ve sağ tıklayın>Özellikler>IPv4 Özellikleri>burada DNS sunucularını değiştirin ve 'tamam'a tıklayın.

MacOS: Sistem Tercihleri>Ağ>Gelişmiş>DNS'e tıklayın ve DNS numaralarını ekleyin ardından 'tamam'a tıklayın.

Linux: Ağ uygulaması>Bağlantıları Düzenle>Düzenle>IPv4 Ayarları>Yalnıca Otomatik(DHCP) Adresleri>DNS Sunucuları'na tıklayın ve her yeni adresi virgülle ayrılmış olarak ekleyin.

Web sitelerine erişim için ücretsiz VPN kullanın

Ağ ayarlarını değiştirmekle uğraşmak istemiyorsanız, erişim engeleni aşmak için bir başka yöntem VPN kullanmaktır. VPN, IP adresinizi maskeler ve sanki başka bir ülkeden bağlanıyormuşsunuz gibi gösterir. Böylece erişim engelli olmayan bir ülkeden web sitelerine bağlanabilirsiniz.

Bunun için birkaç ücretsiz ve güvenli VPN hizmeti kullanabilirsiniz ancak aylık indirme sınırı vardır. VPN'i yalnızca erişim engeli olan sitelere erişmek ve torrent bağlantılarına ulaşmak için kullanmalısınız. Hatta torrentin tamamını ücretsiz VPN ile indirmemeniz daha iyi olur.

Windscribe ve Hide.me işinizi görebilecek güvenilir VPN hizmeti sunarlar. İndirme günlüklerini saklamadığı ve şirketlerden gelen veri paylaşımı istekleri konusunda şeffaf olduğu için Hide.me'nin biraz daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Opera Browser'ın içinde dahili olarak ücretsiz VPN bulunmaktadır.

Hide.me için buraya tıklayın

Windscribe için buraya tıklayın

Torrentleri indirmek için Premium VPN kullanın.

Bazı İSS'ler ya da kurumsal güvenlik duvarları, aşılması daha zor engeller koyabilir. Torrentleriniz bu ağlarda başlayamaz. Bu gibi durumlarda daha güçlü çözümlere başvurmak gerekir; Premium VPN hizmeti.

Ücretli VPN hizmetlerinde daha az kısıtlama vardır ve genellikle verileri şifrelenmiştir. Ayrıca ağ faaliyetlerinizi kaydetmezler. Ücretli bir VPN hizmeti ile torrentlere rahatlıkla erişebilir ve indirebilirsiniz.

Premium SeedBox ya da ZbigZ kullanın.

SeedBox, torrentlere erişmenizi ve indirmenizi sağlayan sanal bir sunucudur. Torrentlerinizi Seedbox'a yükleyebilir ya da indirebilirsiniz. Torrentler için Dropbox gibi düşünebilirsiniz.

Seedbox çok popüler bir uygulamadır, çünkü bilgisayarınıza verileri herhangi bir web sitesi ile aynı yöntemi kullanarak indirir. Böylece ağ yöneticileri indiremeleri engelleyemez, çünkü engelleyebilmesi için tüm internet erişimini kapatması gerekir.

Seedbox uygulamaları çoğunlukla ücretlidir. Ancak ZbigZ gibi ücretsiz uygulamalar da vardır. 150 Kbps indirme hızı, maksimum 1 GB dosya boyutu gibi kısıtlamalar sizin için sorun değilse ZbigZ'yi ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Ücretli Seedbox uygulamaları bu sınırlamaların çoğunu ortadan kaldırır ve anlaşmanıza bağlı olarak farklı limitler sunar. Torrent odaklı kolay Seedbox uygulamalarına örnek olarak Bitport, Seedr ve Filestream'ı verebiliriz. Kendi özel sunucunuzu ya da VPS kurmak isterseniz Online.net ve Kimsufi'yi de önerebiliriz.

ZbigZ için buraya tıklayın.

80 numaralı bağlantı noktasını kullanın (İnterneti yavaşlatır)

Bazı İSS'ler, torrent uygulamaları tarafından kullanılan bağlantı noktolarını engelleyebilirler ve Seedbox için ödeme yapmak istemiyorsanız aynı fikri ücretsiz yoldan da yapabilirsiniz.

80 numaralı bağlantı noktası(Port 80) tüm veri aktarımları için varsayılan bağlantı noktasıdır ve bu yüzden ağ yöneticileri tarafından asla engellenemez. Tek yapmanız gereken torrent uygulamanızı Port 80'i kullanacak şekilde ayarlamaktır.

Uygulamanızın ağ tercihlerine gidin ve ''Rastgele Bağlantı Noktaları''nın işaretini kaldırın. Daha sonra Port 80'i bağlantı noktası olarak ayarlayın ve çalıştığını test edin. En son UPnP ve Nat-PNP'nin işaretlerini kaldırın. Hepsi bu kadar.

Erişim engelini aşmaş için kullandığımız yollar içerisinde indirme hızı en yavaş olan bu seçenektir.