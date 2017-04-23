Torrent İndirirken Nasıl IP Adresinizi Gizlersiniz?

Torrent indirmek artık eskisi gibi güvenli değil. Birçok hükümet yetkilisi yasa dışı birşey yapmasanız bile trafiğinizi takip edebiliyor. Bu durumu VPN kullanarak aşabilirsiniz.

BitTorrent dünyanın en çok kullanılan dosya transfer protokollerinden biri. Videolar, filmler, oyunlar ve birçok büyük boyutlu dosya onun üzerinden paylaşılıyor. Bir söylentiye göre BitTorrent tüm internet trafiğinin %50’sini oluşturuyor. Ancak bu ağ, gün geçtikçe yasa dışı içerik paylaşımı için kullanılmaya başlandı. Bu nedenle yetkililer BitTorrent’teki kullanıcı aktivitelerini takip ediyorlar.

Torrent kullanmak eskisi kadar güvenli değil. Lisanslı bir ürün veya telifi olan bir film indirmeseniz bile birçok hükümet, yaptığınız işlemleri takip ediyor. Peki gizliliğinizi korumak için ne yapmalısınız? Bunun için en popüler metod VPN kullanmak. Doğru VPN servisleri ile endişe etmeden yükleme yapabilirsiniz.

Anonim Yükleme İçin VPN Kullanmak

Bir VPN(Sanal Özel Ağ), coğrafi ve ISP(İnternet Servis Sağlayıcısı) kısıtlamalarına takılmadan istediğiniz yere erişmenizi sağlar. Siz bilgisayarınızla bir servera bağlanırsınız ve bunun üzerinden internete çıkış yaparsınız. VPN server verilerinizi şifreler ve size yeni bir IP adresi sağlar. Bu sayede hükümetlerin bilişim uzmanları sizleri takip edemez. Peki VPN hizmetleri niçin az kullanılıyor? Esas sebep insanların bunun yasa dışı, gizli kapaklı bir işlem olduğunu düşünmesi. Halbuki yasaları çiğneyen bir işlem yapmadığınız sürece VPN kullanarak gizliliğinizi korumak hakkınız.

İnternette birçok VPN hizmeti satan site var. Private Internet Access, ExpressVPN, IPVanish bunlardan birkaçı. Diğer bazı opsiyonlar da mevcut. Bu servislerle Hulu, Netflix, HBO ve benzeri lokasyon kısıtlamalı hizmetleri de izleyebilirsiniz. Aylık veya yıllık küçük bir bedel ile birçok kısıtlamayı VPN ile aşabilirsiniz.