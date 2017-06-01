Torrent siteleri, internetin en önemli halkalarından biridir. Günbegün varlıklarını sektörde hissettiren torrent siteleri, sahiplerine kaç para kazandırıyorlar?

Gün geçmiyor ki bir torrent sitesi daha kapanmasın. Piratebay’e yıllardır yapılan baskılar, Kickasstorrents’in geçtiğimiz yıl kapanması, Extratorrent’in geçtiğimiz günlerde aniden kapanışı ve bir dizi irili ufaklı torrent sitesinin yayın hayatına son vermesi… Elbette torrent sitelerinde birçok telif hakkı ihlali mevcut, ancak geçirdiğimiz günler insanlık tarinde bir dijital dönüşüm evresinde olduğumuzu gösteriyor. Bu dönüşümün istenmeyen etkileri mutlaka olacaktır.

Gelinen noktada, torrent sitelerinin artık ciddi bir ekonomik güce dönüştüğü de yadsınamaz bir gerçek. Belki de birçok firmanın torrent sitelerine karşı bayrak açmasının nedenini burada aramalıyız.

2014’te Digital Citizens Alliance isimli kar amacı gütmeyen kuruluş; PirateBay, KickassTorrents gibi siteler üzerinde yaptığı bir araştırma raporunu yayınlamıştı. Raporun çıkarımı ise, bu sitelerin hızla büyümesinin içerik üretici firmalara zarar vereceğiydi.

Torrent Sitelerinin Gelirleri

Geçtiğimiz yıl Kickasstorrent’in değeri 54 milyon dolar olarak biçildi. Bunun yanında yıllık reklam geliri ise tahmini olarak 13 ve 23 milyon dolardı. MediaLink LLC, Digital Citizens Alliance’yi yeni bir rapor yazması için görevlendirdi.

Digital Citizens Alliance, 40 ayrı BitTorrent sitesinde incelemelerde bulundu. Bu sitelerin her biri yalnızca reklamlardan yıllık 4.4 milyon dolar kazanıyorlar, bu sayıyı 40 ile çarptığınızda ortaya pazarın büyüklüğü çıkıyor. Digital Citizens Alliance, reklam verenlere bu sitelerden uzak durması çağrısında bulundu. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.