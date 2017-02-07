Torrent siteleri son zamanların en kötü günlerini geçiriyor. Dünyanın başta güreşen Torrent servislerinden extratorrent.cc kapanmak zorunda kalırken, diğer büyük sitelere de ciddi uyarılarda bulundu.

ExtraTorrent, The Pirate Bay, Torrentz2, Kickass Torrents, 1337x ve diğer torrent paylaşımı sitelerine ciddi uyarılar geldi: Artık, siteler kullanıcılara telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarıda bulunamayacak.

Kullanıcılar, eskiden Torrent sitelerin birkaç uyarı alıyor ve sonrasında yasaklı eylem gerçekleşirse hukuki yaptırımlarda bulunuyor. Amerikalı AT & T, Cablevision Systems, Verizon, Time Warner Cable, Comcast, Amerika Sinema Derneği (MPAA) ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nden (RIAA) oluşan koalisyon, 2011 yılında gerekli başruvularda buluşmuştu. Çevrimiçi telif hakkı ihlaliyle mücadele eden Telif Hakkı Uyarı Sistemi savaşı başlatıyor. Dosyalar arası paylaşım sitesi CCI da, torrent içerikli sitelere ciddi uyarılarda bulunuyor.

CCI, telif haklarını ihlal eden 6 Strikes (Altı Vuruş) sistemini yaratmıştı. Elbette bazı şirketler, konuya ciddi itirazlarda bulunmuştu. Bu sisteme göre ilk iki eylem ihbarla sonuçlanacak, üçüncü ve dördüncü eylem kullanıcıların şikayetlerine tabii olacak. Beşinci ve altıncı eylemler ise söz konusu servislerin hızının ciddi biçimde azaltılması ile sonuçlanacak. Yedinci ve sekizinci aşamalarda ise servis, resmen sonlandırılacak.

CCI birliği, telif haklarını ihlal eden torrent sitelerinin sonunun kötü olacağını kibar biçimde anlattı. Bu eylemlerden en ilgi çekeni ise Extratorrent.cc'nin kapatılması oldu. Extratorrent domaini, ancak farklı isimlerle kullanıcılara hizmet verebilecek. Extratorrent.cc, dünyanın en popüler torrent servislerinden biriydi.

Gerekli uyarılar; öncelikle -Pirate bay, torrentz2, kickass, rarbg, 1337 gibi torrent servislerine tebliğ edildi: Extratorrent.CC kapatılırken, bahsi geçen diğer servisler, tarihlerinin en kötü zamanlarını geçiriyor. Extratorrent.cc'de şartlara uymadığı gerekçesiyle yasaklandı.