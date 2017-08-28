Toryum Reaktörleri ile 'Daha Güvenli' Nükleer Enerji Mümkün!

Hollanda'da geliştirilen yeni Toryum reaktörleri, daha uygun maliyetlerle daha büyük enerji elde etmemizi sağlayabilir.

Hollandalı bir nükleer araştırma enstitüsü, Toryum bazlı erimiş tuzlu nükleer reaktörler üzerinde çalışıyor. Günümüz reaktörlerinden daha güvenli bir sistem olan toryum reaktörleri eğer başarılı olursa, doğaya daha az zarar vererek daha uygun maliyetlerle daha büyük enerjiler elde etmek mümkün olacak.

Eğer daha güvenliyse neden en başından bu yana toryum kullanılmadı?

Çünkü uranyuma göre toryumu silahlaştırmak daha zordur. Ülkeler tarih boyunca hem silah hem enerji elde edebilmek için uranyumu tercih etti. Ayrıca toryumda daha az radyoaktif olduğu için kullanmak kolay değil. Yeni nesil reaktör de tam olarak burada devreye giriyor.

Eritilmiş Tuz Reaktörleri, erimiş haldeki sıvı tuzu reaktördeki tepkimeyi başlatmak için kullanıyor. Araştırma ekibi Tuzlu Sulama Deneyi'nin (SALIENT) bir parçası olarak örnek bir parça toryumu nötronları çarpıştırarak füzyonlanabilir uranyuma dönüştürmeyi planlıyor. Gelecekteki denemeler, reaktör içindeki ısıyı koruyabilecek materyaller çerçevesinde olacak. Ayrıca ekibin toryum tepkimeleri sonucunda oluşacak atıkların nasıl atılacağını bulmaları gerekecek.

Yaşanan nükleer felaketler ve nükleer savaş tehditleri, ülkeleri daha güvenli enerji kaynakları bulmaya itiyor. Birçok gelişmiş ülke nükleer enerjiden uzaklaşmaya başladı bile, fakat dünya çapında temiz enerjiye geçiş süreci on yıllar alabilir. Bu geçiş evresinde toryum reaktörleri gelişmiş ülkelerin yardımına koşabilir.