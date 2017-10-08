Toshiba'dan Müthiş İddia: 6 Dakikalık Şarj İle 320 Kilometre

Toshiba, yetkilileri katıldıkları etkinlikte ortaya attığı iddia ile, bu zamana kadar geliştirilen tüm teknolojileri geride bırakacaklarını söylediler.

Toshiba, geliştirdiği yeni materyalle bu zamana kadarki tüm teknolojileri geride bırakmayı planlıyor. Her geçen büyüyen elektrikli otomobil pazarında, yok olmamak adına gerek batarya geliştirme gerekse sarj ağının oluşturulmasında bu zamana kadar önemli birçok imza atıldı. Düzenlenen özel bir etkinlik kapsamında elektrikli araçlarda kullanılmak üzere yeni bir batarya geliştirdiklerini açıklayan Toshiba, bu ünitiler ile sadece 6 dakikalık sarj ile 320 kilometre menzil kat edebilme yeteğine sahip olduğunu iddia etti.

Halihazırda lityum-iyon ve katı yapıda olmak üzere iki çeşitte gelişen batarya teknolojilerinde gelinen noktanın, ortalamada 25-30 dakikalık dolum süreleriyle yüzde 80 doluluğa ulaştığı düşünüldüğünde, Toshiba'nın iddia ettiği bu rakamları gerçekleştirmek için tamamen farklı bir materyal geliştirmesi gerekiyordu. Bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan teknoloji devi, geliştirdiği bu bataryada titanyum niobyum oksit adı verilen yeni bir yapı görev yapacağının altı çizildi.

Toshiba'nın yapmış olduğu resmi açıklamada '' Yeni pil aynı zamanda yüksek enerji yoğunluğu ve ultra hızlı şarj özellikleri de sunuyor. Titanyum niyobyum oksitte soğukta şarj veya aşırı hızlı şarj sırasında pilin bozulması veya kısa devre riski düşük.” söylemlerine yer verildi.

Bu bataryalar hakkında bir önemli açıklamada Toshiba Ar-Ge Departman Sorumlusu Dr. Osamu Hori'den geldi. Osamu Hori, ''Yeni titanyum niobyum oksitin potansiyeli bizi çok heyecanlandırıyor. Bu elektrikli araçların menziline ve performansına önemli bir fark yaratacak bir etmen'' açıklamasında bulunarak, geliştirme sürecinin devam ettiğini ve bu projenin 2019'da uygulamaya koymayı planladıklarını da belirtti.

Batarya teknolojisinde tabiri caizse bir devrim yapacak olan Toshiba, ortalığı karıştıdığı bu iddiası ile tüm gözleri üzerine toplamayı hedefliyor. Teknoloji devinin amacına ulaşıp ulaşamayacağı ise büyük bir merak konusu.