Apple ve en büyük teknoloji fabrikalarından Foxconn, Toshiba’nın bellek departmanını satın almak için ciddi bir teklif hazırlıyor.

Son dönemlerde üst üste yaşadığı başarısızlıklarla maddi açıdan zor duruma düşen ve bellek bölümünü satışa çıkaran Japon teknoloji devi Toshiba, ortaya çıkan haberlere göre Çinli Foxconn’dan 19 milyar dolarlık bir teklif almış ancak teklifi reddetti çünkü Toshiba, Japonların elindeki üstün bellek teknolojilerini Çin’e kaptırmak istemiyordu.

Bu durum üzerinde Foxconn’un en büyük müşterilerinden biri olan Apple, Foxconn ile güçlerini birleştirerek Toshiba’nın bellek departmanını satın almak için harekete geçti. Toshiba’nın bellek teknolojilerini Çin’e kaptırmamak için teklifi reddetmesiyle ilgili bir çözüm üreten Apple, teklif sonucunda Toshiba’ya simgesel olarak departmanda bir hisse bırakacağını ve böylelikle teknolojilerin Çin adıyla anılmayacağını söylüyor.

Öte yandan Samsung’un arından dünyanın en büyük ikinci bellek üreticisi olan Toshiba konuyla ilgili bir karar vermiş değil. Yakın zamanda Apple ve Foxconn’un bu teklifine Toshiba’dan cevap gelmesi bekleniyor.