Toshiba, TV Departmanını Hisense'e Sattı!

Nikkei Asian Review’un haberine göre, Toshiba bugün TV departmanı için Çin'in Hisense şirketiyle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Toshiba, Hisense Electric'e Toshiba Visual Solutions'daki hisselerin %95’ini sattı.

Ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Japon Toshiba, birimlerini satmaya devam ediyor. Özellikle Visual Solutions'da, geçen mali yılda 54.1 milyon $ zarar eden firma, kısa bir süre öncede bulaşık ve çamaşır makinelerinin de yer aldığı beyaz eşya birimini Midea'ya satmıştı.

Toshiba şimdi ise TV departmanını Çinli Hisense'e sattığını duyurdu. Yapılan bu anlaşmaya göre Toshiba, Toshiba Visual Solutions'daki %95 hissesini 113.6 milyon $ karşılığında Hisense'e sattı. Geride kalan yüzde 5 hissesini ise elinde tutmuş oldu.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce yer alan iddialarda Vestel’in, TV departmanı için Toshiba’ya teklif götüreceğinden bahsedilmişti. Zorlu Holding CEO’su Ahmet Nazif Zorlu ise bu iddiaları yaptığı açıklama ile doğrulamıştı. Fakat görünen o ki Toshiba farklı bir yol çizdi. Dev şirketin bu gibi birim satışlarına büyük firmalar talipler ve ilerleyen günlerde de ne gibi satın almalar olacak hep birlikte göreceğiz.