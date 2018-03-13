Japon devi Toshiba, artırılmış gerçeklik işine giren yeni firmalardan oldu. Ancak yeni çıkarttığı gözlükler düşünüldüğü gibi raflarda yerini almayacaklar. Bu gözlükler iş sahalarında kullanılacak ve kurumsal müşterilere satılacaklar. Windows 10 Pro ile gelecek gözlükler ortaya çıktı.

Artırılmış gerçeklik sektörü günden güne genişliyor. Artık amiral bir akıllı telefon üreticisinin cihazıyla birlikte yeni nesil gözlüklerden sunacak olması sizi şaşırtmasın. Çünkü bu gözlükler, gelecekteki giyilebilir cihazların önemli bir parçaları olacaklar. Bu nedenle arttırılmış gerçekliğin teknoloji endüstrisinde sonsuz kredisi var.

Toshiba ise beklenilenden geç bir şekilde oyuna dahil olmak istedi ve bugün dynaEdge isimli yeni bir AR gözlüğü tanıttı. Üzerinde tam donanımlı bir Windows 10 Pro yüklü bilgisayar bulunan gözlük, ilk etapta kurumsal dünyada kullanılmak amacıyla üretildi. Yani dynaEdge bir mağaza ürünü değil.

1,899 dolarlık etiketle sunulan ürün, Google Glass benzeri bir baş üzeri ekrana ve 6. nesil Intel marka işlemciye sahip. Kulaklık ve mikrofon seti ise tek taraflı kullanılabiliyor ve kullanıcı, onları rahatça devreden çıkartabiliyor. Üretim ya da depolama gibi fabrika içi görevler için kullanılacak gözlük, kontrol listeleri arasında hızlıca geçiş yapabilecek şekilde tasarlandı. Bir şapkaya da takıldığı için her zaman göz hizasında bulunması gerekmiyor.

Böyle gözlüklerin büyük miktarlarda ürün sevkiyatı yapan merkezlerde süreci hızlandırması muhtemel. Çünkü en basit düşünceyle bir depo sayım görevlisi, binlerce kurunun üzerindeki barkodları sadece onlara bakarak kaydedebilecek.

Toshiba, şirket ya da şirketler satın alarak aynı teknolojileri kurumsal hayattan alıp tüketici elektroniği içinde uyarlamaya çalışıyor. Bakalım firmadan ilerleyen dönemlerde bu yönde bir adım görebilecek miyiz.