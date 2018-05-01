Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'a Tosun Paşa İzni Çıkmadı!

Tosun Paşa filmini yeniden hayata geçirmek için Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'in kapısını çalan Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar, olumsuz yanıt aldı.

Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda gibi Türk sinemasının mihenk taşlarının olduğu, yönetmen koltuğuna ise Kartal Tibet’in oturmuş olduğu 1976 yapımı ‘Tosun Paşa’ filmi, Yeşilçam’ın en unutulmaz ve ikonikleşen yapımlarından biridir.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Türk mizahının ve sinemasının en önemli isimlerinden olan Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın yeni projesi Yeşilçam efsanesi Tosun Paşa’yı yeniden çekmek. Hatta iki komedyen de Tosun Paşa’nın yeniden çekilmesi için Arzu Film’e çoktan başvurmuş durumda.

Fakat yapımcı ve yönetmen olan Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, babasının filmlerinin yeniden çekilmesine pek sıcak bakmıyor. Bu nedenle yeni Recep İvedik filminin çekimlerine başlamadan önce Tosun Paşa için Ferdi Eğilmez’e giden Şahan Gökbakar, olumlu yanıt almayı başaramadı.

Tosun Paşa filmi, özellikle Türk insanının kalbini ısıtmayı fazlasıyla başaran bir film. Zaten 9.1’lik IMDb puanı da filmin başarısını gözler önüne seriyor. Tosun Paşa’yı yeniden hayata döndürmek için Ferdi Eğilmez’in kapısını çalan ikinci isim ise Cem Yılmaz oldu. Fakat Eğilmez, ünlü komedyenin film teklifini de kibarca reddetti.

GÜNCELLEME: Arzu Film, resmi Twitter hesabından söz konusu haberle ilgili aşağıdaki paylaşımda bulundu.

GÜNCELLEME 2: Arzu Film, biraz önce atmış olduğu tweet'i kaldırdı. Yeni bir gelişme olduğu taktirde sizlerle paylaşacağız.