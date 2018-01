Total War'un Yeni Oyunu "Total War:Three Kingdoms" Tanıtıld!

Total War'un yeni oyunu "Total War: Three Kingdoms" tanıtıldı. Çıkış tarihi de belli olan oyun Antik Çin'de geçecek.

Sevilen savaş-strateji serisi Total War'un yeni oyununu sonunda tanıtıldı. "Total War: Three Kingdoms" adıyla çıkacak oyun Antik Çin'de geçecek. Serinin son çıkan oyunu "Total War: Warhammer II" ye benzer ancak geliştirilmiş mekaniklerle karşımıza çıkacak oyun, görünüşe göre Total War meraklılarını sevindirmeye geliyor.

2018 Sonbahar'ında çıkacak olan oyun, Total War'un resmi Youtube kanalında yayınlanan bir fragman ile duyuruldu. Çin'in en kanlı dönemlerinden adından da anlaşılabileceği gibi "Üç Krallık" döneminde geçecek olan oyunun, aynı dönemi anlatan "Romance of the Three Kingdoms" adlı 14. yüzyılda yazılmış romanı baz alacağı düşünülüyor. Milattan sonra 169 ile 280 yılları arasına denk düşen bu dönem, oyunda da epeyce iyi işlenmiş gibi.

Total War, strateji oyunu severlerce de oldukça ilgi görmüş bir oyun olmasının yanı sıra, genel oyuncu kitlesinin de hep sevgiyle andığı bir oyun serisiydi. Bakalım yeni çıkacak oyun nasıl olacak. Uzun bir süredir strateji oyunu severler Total War'un yeni oyunlarda sadece hikayesel ve grafiksel değişimler dışında mekaniksel hiç bir yenilik eklememesinden şikayetçiydi. Total War: Three Kingdoms, bakalım seriyi bu eleştirilerden kurtaracak mı? Siz ne düşünüyorsunuz?