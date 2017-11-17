Louis Berger tarafından oluşturulan yeni Mac mini konsepti, donanımı ve şıklığı ile Apple hayranlarının uzun süren bekleyişini mutlu sonla bitirebilir.

Tim Cook’un söylediğine göre Mac mini, Apple’ın ürün yelpazesinde önemli bir yere sahip. Fakat buna rağmen Mac mini’nin en son güncelleştirilmesinden bu yana 1000 günden uzun bir süre geçti. Apple hayranları umutsuzca bir güncelleştirme beklemekte ve yeni ortaya çıkan Mac mini konsepti bu bekleyişe deyecek gibi duruyor.

Louis Berger'in hazırladığı Mac mini konsepti, ilk bakışta iMac için dizayn edilmiş bağımsız bir Touch Bar gibi görünüyor. Fakat gerçekte Touch Bar’ı, hoparlörü, mikrofonu, Face ID’si ve dahası ile gerçek bir ‘hepsi bir arada’ tasarım. Taptop olarak adlandırılan bu küçük ve şık cihaz, standart bir bilgisayar için gerekli tüm bileşenleri içeriyor.

Gücü boyundan büyük olan Taptop, FaceID sayesinde kullanıcı uygun mesafeye geldiğinde cihazı otomatik olarak açacak. Berger, oluşturduğu konseptin standart masaüstü bilgisayarları bir etkileşim merkezi olarak yeniden konumlandıracağını söylüyor.