Toyota, 2020'de Çin'e Elektrikli Araç Satmayı Planlıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, 2020 yılından itibaren Çin'de elektrikli araç satmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mazda ile ABD'de elektrikli tasarlama ve geliştirme konusunda açıklamalar yapan Japon otomobil üreticisi Toyota, Asya pazarı için de boş durmuyor. Şirket, 2019'a kadar iki milyon elektrikli ve hibrid aracın olması beklenen Çin için planlar yapıyor. Ayrıca şirket, 2030 yılına kadar gaz ile çalışan tüm araçları yasaklayacağını duyuran Hindistan için de projeler üretiyor.

Çin pazarında oldukça önemli bir yer tutan Japon merkezli otomotiv şirketleri elektrikli araçlar konusunda da ellerindeki bu büyük pazarı tutmak istiyor. Toyota Çin şefi Hiroji Onishi, yaptığı açıklamada Çin'de yerli ortaklarla elektrik araç üretme düşüncesinde olduklarını söyledi. Nissan gibi rakiplerine karşı elektrikli araç konusunda yavaş kalan Toyota, Hindistan pazarı için ise Suzuki ile bir ortaklık işine girecek.

Dev otomotiv şirketinin ABD için de oldukça büyük planları bulunuyor. Şirket, ülke için yeni elektrikli araçlar tasarlamak üzere 1.6 milyar dolarlık bir montaj fabrikası kurmak için Mazda ile ortaklık kurdu. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada yılda 300.000 otomobil üretileceği belirtildi.

Toyota şimdiye kadar Scion iQ minicar ve RAV 4 olmak üzere iki tane saf elektrikli araç üretti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Takeshi Uchiyamada 2011 yılında yaptığı açıklamada Toyota'nın saf elektrikli araçlar üretmek için yeterli bir pazar olduğuna inanmadığını söylemişti. Ancak o zamandan bu yana birçok büyük otomotiv üreticisi üretim planlarında revizyona giderek elektrikli araçlara daha fazla önem vermeye başladı.