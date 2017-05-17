Yerden 10 metre yükselen ve 100 km/sa hıza ulaşan araç, aslında, Toyota onları keşfedene kadar gönüllü bir ekibin ortaya koyduğu projeydi.

Uçan otomobillere olan merakımız uzun yıllardan beri hiç tükenmiyor. Geliştirilen sayısız model, başarılı ve başarısız onlarca deney akıllara bir soruyu daha getiriyor: Buna ne kadar hazırız?

Elbette böyle iddialı bir alanda geliştirilen teknolojinin tüketicilere sunulması fazlasıyla zaman alacaktır. Gökyüzünde oluşacak otomobil kalabalığı, yeni trafik kuralları ve en önemlisi de söz konusu araçlar için verilecek pilotluk eğitimi, aşılması gereken engellerden sadece birkaçı.

İşte bu konuda kafa yoran Toyota, saatte 100 km hızla ilerleyen ve yerden 10 metre kadar yükselen araç Skydrive üzerinde çalışıyor. Aslında projenin mimarları, Tokushima Üniversitesi’indeki bir araştırmacı olan Masafumi Miwa ve onun 30 gönüllü öğrencisiyle kurduğu Cartivator adındaki ekip.

Yaklaşık 3 metre uzuluğa sahip Skydrive, aslında dünyanın en küçük uçan aracı. Henüz ticari bir boyut kazanmayan uçan araç üretiminde bugün itibariyle güçlü firmaların iddialı modeller üretmesi zor değil. Bununla ilgili duyduğumuz gelişmeyi, daha önce sizlere birçok kez aktarmıştık.