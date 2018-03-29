Yeni geliştirilen yapay zeka destekli insansı robot, basketbolculardan çok daha iyi basket atışları yapabiliyor.

Toyota ismini, genellikle her yerde karşımıza çıkan araçların üzerinde görüyoruz. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, yalnızca otomobil üzerinde çalışmıyor. Ünlü Japon firma, basketbol oynayan bir robot geliştirdi. Son derece kusursuz atışlar yapan yapay zeka destekli bu robot, profesyonel basketbolculardan bile daha iyi atış yapıyor.

Potayı görerek topun şiddetini yapay zekadan aldığı güçle tahmin eden robot, iki basketbol oyuncusuyla yaptığı mücadeleden galip gelmeyi başardı. Alvark Tokyo isimli robotun, gelecekte spor etkinlikleri için önemli bir yerinin olacağı düşünülüyor. Dövüş sporları başta olmak üzere pek çok spor için yapay zeka destekli robotların geliştirileceğini öngören mühendisler, Alvark Tokyo’yu şimdiden hazır etmişler gibi görünüyor.

28 Mart’ta tanıtılan robot, yüzde yüzlük isabet oranıyla atışlarda en iyi basketbolculardan bile daha iyi performans gösteriyor. Elbette robotumuz hareketli oyunda şu an için istenilen performansı gösteremiyor. Yakın gelecekte bu sorunun da önüne geçilip bizimle birlikte koşup smaçlar basabilecek robotların geleceğini öngörebiliriz.

Yapay Zeka ve Robot Teknolojisi

Geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde hem yapay zeka hem de robot teknolojisinde önemli adımlar atıldı. Yapay zeka ile düşünüp bazı engelleri aşmaya başlayan robotların günlük kullanımlar için geliştirilmelerine devam ediliyor.