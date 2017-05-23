Toyota'dan Geleceğin Güvenli Sürüş Teknolojisi: Blok Zincir

Toyota, daha güvenli sürüş için Blok Zincir teknolojisi araştırmasına devam ediyor. Gelecek arabaların hazırlığına devam eden şirket, milyonlarca sürücünün bilgilerine erişmeyi hedefliyor.

Toyota, yepyeni bir teknoloji hazırlığı içerisinde. Toyota Araştırma Enstitüsü aracılığıyla özerk ve elektrikli araçların geleceğini sağlamaya yönelik yeni bir adım atan Toyota, blok zincir teknolojisini farklı yönleri ile ele alacak firmalarla bir dizi ortaklık kurmak istiyor.

Özerk yazılım teknolojileri ile insanların rahat olmasına yardımcı olacak projeler açıklayan Toyota, yol üzerindeki araçların blok zincir teknolojisi ile verilerini merkeze yollamasını sağlayacak.

Toyota Araştırma Enstitüsündeki hareket kabiliyeti hizmetleri direktörü ve baş mali sorumlusu Chris Ballinger, yaptığı açıklamada “Milyonlarca insana ait sürüş verileri, güvenli ve güvenilir özerk araçlar geliştirmek için gerekli olabilir” dedi.

Araştırmanın ilk ayağı, özerk bir aracın yaptığı seyahatleri paylaşmaya dayanıyor. MIT Media Lab’ın Dijital Para Birimi Direktörü Neha Narula, yaptığı açıklamada “Toyota, kullanıcıların sürüş verilerini kontrol edebilecekleri açık bir platform oluşturmak için blok zincir teknoloji girişiminin öncülüğünü yapıyor. Umudumuz, diğer endüstri firmaları da güvenli ve özerk araçları gerçeğe bir adım daha yaklaştırmak için araştırmaya katılır” dedi.

Toyota’nın bu projesi, gelecekte daha güvenli sürüşün kapısını aralayacak. Sizce de diğer otomobil firmalarının da bu projeye destek vermesi gerekiyor mu?