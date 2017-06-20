Trafikte gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğunu kapsayan acil sağlık problemleri Toyota'nın dikkatini çekti ve bunu önleyecek çalışmalara başlandı.

Trafikte gerçekleşen kazalarda büyük bir payı bulunan ve çok sayıda can kaybına yol açan beklenmedik sağlık sorunları, Toyota’yı yeni bir teknoloji oluşturmaya teşvik etti.

University of Michigan ile anlaşan Toyota, kalp krizi başta olmak üzere bu sorunlar ve nasıl önlenebileceklerine dair bir araştırma başlattı. Araştırmanın amacı, sürücünün kalp ritmini takip ederek kriz geçirdiğini anladığında; sürücü, araçtaki yolcular ve trafikteki diğer insanların sağlığını tehlikeye atmamak ve aracı güvenli bir biçimde durdurmak için yollar üretmek.

Ellerindeki bu tür kazalarla ilgili tüm verileri üniversiteyle paylaşan Toyota, hedeflerinin bu tür kazaları tamamen önlemek olduğunu belirtti.

7 ay süren çalışma sonrasında araştırma sorumlusu Kayvan Najarian, araç içindeki sistemlerle kalp ritmine bağlı sağlık sorunlarını tespit etmenin mümkün olduğunu ve bunun için gereken donanım ve yazılımların neler olabileceğini ortaya koyduklarını belirtti.

Najarian’a göre teknolojik zorluklardan en büyüğü, araç içerisine klinik seviyede bir kalp ritim takip edici cihaz yerleştirmek. Aracın titreşiminin ve daha birçok farklı hareketin, cihazın araç içinde olacak boyutlarda üretilmesini gittikçe zorlaştırdığını da belirten yetkili, gelişmiş ve güvenilir algoritmalara ihtiyaçları olacaklarını söyledi.

Gelecek araştırmaları desteklemek amacıyla sürücülerle anlaşan araştırma ekibi, söz konusu sürücülerin kalp ritmi ölçer cihazları göğsüne takarak belirli bir süre araç kullanmalarını istedi. Ekibin bu süre içerisinde toplayacakları verilerle donanımsal ve yazılımsal zorlukları çözebilecekleri belirtildi.