Toyota, gelecek için planları arasında kendi kendine çalışan bir ofis, bir büfe, bir perakende aracı olarak kullanılmasını planladığı aracı e-Palette'yi gösterdi.

Toyota ilerleyen yıllarda size bir çalışma alanı olarak, yiyeceklerinizi sunmak, size yeni bir ofis ortamı oluşturmak adına e-Palette fikrini CES 2018 fuarında sundu. Yiyecek firmalarının boyut hakkında sorusu üzerine Toyota tamamen özgü ve elektrikli bir araç olarak karşımıza çıkacak e-Palette için "Hangi işletme kullanmak isterse istediği ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir." dedi.

Kullanışlı bir araç olan olan e-Palette'nin, kargoculuk, lojistik, tıbbi klinikler ve e-ticaret şirketleri için de kullanılabileceğini belirtti. Toyota Başkanı Shoichiro Toyoda her yıl Ağustos-Eylül aylarında Nevada'nın Black Rock Çölü'nde geçici olarak Black Rock City'de gerçekleştirilen bir etkinlik olan Burning Man'ın getirilmesi için ideal bir araç olacağı konusunda şaka yaptı.

Shoichiro Toyoda, e-Palette'yi Toyota'nın otomobil şirketinden "mobilite şirketine" geçişinin bir parçası olarak gördüğünü belirtti. Toyoda, şirketin e-Palette'yi gerçek haline getirme niyetinin olduğunu söyledi. Şirket, Amazon, Pizza Hut, Uber, Mazda ile ortaklık kuruyor. Konseptin 2020 Olimpik oyunlarında kullanılabileceğini de belirttiler.