Toyota, Dünya'da Bir İlki Türkiye'de Gerçekleştirdi!

Dünyanın Volkswagen Group'tan sonra en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunan Japon Toyota, ülkemizde muazzam bir ilki gerçekleştirdi.

Otomobil satın alma niyetindeyseniz ve tercihiniz Toyota'dan yanaysa, artık öncelikle galerileri ziyaret etmenize gerek yok. Japon üreticinin geliştirdiği başarılı uygulama "İnteraktif Showroom" uygulaması ile Toyota showroom'una canlı olarak bağlanmanıza ve modelleri incelemenize olanak tanıyacak. Söz konusu uygulamayı kullananların yardımına, satış temsilcileri yetişecek.

Öncelikle akıllı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza "görüntülü görüşme" Hololens destekli bir görüntülü konuşma uygulaması eklemeniz gerekecek.Böylece müşteriler galeri gitmeye gerek görmeyecek ve galeriler bir şekilde evimize konuk olacak. Toyota Türkiye İcra Kurulu Başkanı Aki Haydar Bozkurt "Toyota ilklerin markasıdır. Bunun en yeni örneği de interaktif showroom uygulamamız. İnteraktif satış gelecek dönemin standartlarını belirleyecek." ifadelerini kullandı.