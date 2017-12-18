Toyota, Elektrikli Araç Piyasası Hedeflerini Belirledi

Toyota Avrupa, Japonya ve ABD gibi pazarlara yayılmadan önce Çin'den başlayarak dünya çapında 10'dan fazla elektrikli araç pazarına ulaşmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Toyota, hidrojen yakıtları geleceğin bir parçası haline getirme iddiasını sürdürüyor olsa da, elektrikli araç piyasasından da uzak durmuyor. Firma, 2020'lerin başında Avrupa, Japonya ve ABD gibi pazarlara yayılmadan önce Çin'den başlayarak dünya çapında 10'dan fazla elektrikli araç pazarına ulaşmayı ve 2025 yılı sonrasında üreteceği Lexus model her aracın elektrikli, hibrid ya da hidrojen yakıt seçeneğine sahip olmasını hedefliyor.

Ford firmasının 2023 yılına kadar 20 elektrikli araç piyasasına girmeyi ve satış gelirinin %10’nunu buradan karşılama hedefi düşünüldüğünde, Toyotanın hedefleri gerçekten de çok daha fazla ulaşılabilir. Çünkü şirketin hedefleri özellikle iddialı değil. 2030 yılına kadar 1 milyonun üzerinde elektrikli ya da hidrojen yakıtla çalışan sıfır emisyonlu otomobil satmayı hedefliyor.

Tabiki de elektrikli araç piyasasının öncüsü Tesla, Toyotanın koyduğu bu hedeflere çok daha önceden ulaşabilir. Ancak Toyotanın asıl iddiası elektrikli araç piyasasına öncülük etmekten çok hidrojen yakıtlı araç piyasasında önemli bir konuma gelebilmektir. Büyük firmaların koyduğu hedefler ve ileride fosil yakıt ile çalışan araçların bazı ülkelerce yasaklanacağı düşünüldüğünde bence hiç birinin hedefi çok fazla uçuk hedefler değil. Umarız ileride yeni nesiller yeşil bir Dünya’da yaşama şansı bulur.