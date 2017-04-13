Otomotiv devi, bacak uzuvlarını kullanamayan hastalar için yeni geliştirdiği robotik bacak protezini tanıttı. Hizmetin bedelleri ise oldukça yüksek.

Dev otomotiv firması Toyota’nın robotik ve mekanik araştırmaları, birçok alanda ufuk açıcı teknolojilerin kullanılmasına yardımcı oluyor. Firma bu alanlara yaptığı dudak uçuklatan yatırımlarla değerini katlarken, belki de gelecekte robot sanayisinin en üretken firmalarından biri olacağı yönündeki beklentilerimizi gün geçtikçe artırıyor.

Çarşamba günü şirket, robotik bacak protezi Welwalk WW-100 modelini tanıttı. Motorlu mekatronik cihaz, inmeli ve felçli hastaların yürümesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Bacak desteği için kullanılan cihaz, vücut ağırlığını destekleme ve bacağın ileriye doğru sallanması gibi hareketlere yardımcı olma gibi temel işlevlerin insan doğasına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Fizyoterapistlerin yazdıkları reçete ile hastaya özel ince ayarlar yapabilen duyarlı bir arayüze sahip.

Aslında çok fazla mekanik yardım sağlanması bir hastanın rehabilitasyon sürecini yavaşlatabiliyor. Fujita Sağlık Üniversitesi'nden tıp doktoru ve genel müdür yardımcısı Eiichi Saito, bu konuya şu şekilde değiniyor: Bu cihazlar sadece hastalara yeterince yardımcı oluyor. Japonya'nın yaşlanan nüfusundan ötürü daha fazla felç vakaları görülüyor.

Bu yıl içerisinde bu cihaz gibi yüzlercesi Japonya'daki tıbbi tesislere kiralanacak. Ekipmanı kullanmak ise bir defaya mahsus 9,000 dolarlık -yaklaşık 33 bin TL- ve aylık 3200 dolarlık -yaklaşık 12 bin TL- gibi uçuk rakamlara ulaşan giderler söz konusu.

Toyota'nın Araştırma Genel Sekreteri Toshiyuki Isobe, "Vizyonumuz herkes için hareketlilik sağlamaya çalışmaktır. Otomobil üretimi için sanayi robotları geliştiriyoruz ve bu teknolojiyi sosyal ihtiyaçları karşılamak ve insanlara daha fazla yardımcı olmak için nasıl kullanabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuşarak projenin arkasında duruyor.