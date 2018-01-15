Toyota, Geleceğin Aracı Lexus LF-1'i Tanıttı

Lexus LF-1, konsepti ile bizlere geleceğin arabaları hakkında ip uçları veriyor.

Bugün Kuzey Amerika Uluslar Arası Otomobil Fuarında (NAIAS) Toyota, yeni Lexus LF-1 aracını tanıttı. Araç hibrid ya da elektrikli güç aktarma seçenekleri ve tasarımıyla Toyotanın geleceğe yönelik vizyonunu gösteriyor. Ayrıca Lexus LF-1, yeni bir SUV konseptini de temsil ediyor.

Birkaç ay önce Toyota ve Lexus, 2025 sonrasında üretecekleri tüm araçların elektrikli ya da 2 aktarma organına sahip olup bunlardan birinin elektrikli olacağını duyurmuştu. Lexus LF-1’in güç aktarma seçeneklerine de bakıldığında firmanın hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Araçta yol koşullarına ve hava durumuna tepki veren süspansiyonlar, eller serbest sürüş seçeneği gibi özellikler mevcut. Ayrıca araç içerisinde yolculuk süresini dikkate alarak yakıt molaları, dinlenme, otel rezervasyonu gibi önemli planlamaları yapabilen dört boyutlu yolculuk özelliği bulunuyor.

Yarın Lexus LF-1 aracının özellikleriyle ilgili meraklılarına ve müşterilerine Kuzey Amerika Uluslar Arası Otomobil Fuarında kapsamlı bir tanıtım yapılacak. Sizlerde yukarıdaki videoyu izleyerek ve aşağıdaki görsellere bakarak araç hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.